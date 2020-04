Le test COVID-19 positif de Kevin Durant était «choquant»

Lorsque la nouvelle épidémie de coronavirus a frappé la NBA, plusieurs joueurs testés positifs pour la maladie avaient récemment joué à l’Utah Jazz – qui présentait les deux premiers joueurs testés positifs pour COVID-19, Rudy Gobert et Donovan Mitchell.

Mais les Brooklyn Nets n’avaient pas vu le Jazz depuis janvier. Pourtant, ils ont eu plus de cas confirmés que quiconque (quatre), dont l’un est l’attaquant vedette Kevin Durant.

Durant est l’un des trois joueurs qui n’avaient pas montré de symptômes de COVID-19 lors de l’annonce de l’équipe concernant les quatre joueurs. Cela n’a fait que choquer les nouvelles pour Garrett Temple et d’autres coéquipiers des Nets lorsque Durant les a informés, comme l’aile l’a exprimé lors de sa récente apparition sur le podcast “The Tampering” de The Athletic:

Quand nous avons découvert ‘K’ (Durant), quand il nous a dit, c’était comme, ‘Wow, vraiment?’ Parce que voler en équipe faisant des choses différentes, aucun de nous n’était là (des gens qui étaient connus pour avoir infectés). … Nous pensions: “Aucun d’entre nous ne l’a probablement.” Donc, quand nous avons découvert que KD l’avait, c’était honnêtement choquant, car il ne présentait aucun symptôme.

Lorsque Temple l’a découvert, il n’avait pas peur de Durant. À ce stade, les jeunes sportifs étaient à faible risque. Le gardien des Celtics Marcus Smart s’est depuis remis de la maladie. Les rapports indiquent également que Mitchell, Gobert et Christian Wood de Détroit l’ont également fait.

Mais Temple ressentait toujours pour son coéquipier:

J’étais triste pour lui, parce que c’est juste quelque chose que tu ne veux pas, parce que nous ne savons rien à ce sujet. C’était l’essentiel. J’ai été surpris et je voulais m’assurer qu’il savait que nous avions son dos et tout ce dont il avait besoin. … En équipe, nous avons une conversation de groupe et tout le monde lui a dit qu’ils pensaient à lui et à des choses de cette nature, ainsi qu’aux autres gars.

Temple a également ajouté que lui et ses coéquipiers “ne savent toujours pas comment le nom est sorti”.

