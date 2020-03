Le tir à chaud Sixers fait juste assez pour battre Kings et mettre fin à un long dérapage

Les Philadelphia 76ers en avaient vraiment besoin. Oh, c’était tellement important pour eux de se sentir bien dans quelque chose loin du Wells Fargo Center.

Lors d’une nuit où il leur manquait encore trois partants, les Sixers ont reçu un gros coup de pouce au-delà de l’arc. Ils ont foré 17 de leurs 37 tentatives en profondeur et ils ont pu retarder un rassemblement tardif des Kings de Sacramento pour le gagner 125-108 et prendre une mauvaise route en perdant une séquence de neuf matchs. Philadelphie est maintenant 10-23 sur la route et c’est leur première victoire sur la route depuis le 20 janvier contre les Brooklyn Nets.

Tobias Harris a mené les Sixers avec 28 points et 14 rebonds, Shake Milton a eu un autre gros match avec 20 points, Al Horford a récolté 18 points, huit rebonds et six passes décisives tandis qu’Alec Burks et Raul Neto étaient loin du banc. Burks a marqué 17 points et Neto a récolté 16 points.

En plus de cela, Philadelphie avait un avantage de rebond de 45-37 malgré l’absence de Joel Embiid et Ben Simmons. Ce fut une énorme victoire.

Cette équipe avait besoin de celle-ci de la pire façon. Ils ne pouvaient pas perdre un autre match sur route et perdre plus de terrain à l’Est. Avec cette victoire, Philadelphie se hisse au 5e rang du classement face aux Indiana Pacers.

Les Sixers concluront le road trip samedi face aux Golden State Warriors.

