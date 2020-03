Le tirage au sort du groupe de Tokyo 2020 est reporté sans date fixée

L’incertitude continue d’inonder le basket-ball mondial et bien que les organisateurs de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 Ils ont réitéré leur intention de maintenir les dates préétablies et de ne pas prendre de décision définitive de report jusqu’à plus tard, les signes ne sont pas encourageants. La FIBA a décidé de suspendre le tirage au sort de la phase de groupes prévu ce vendredi et n’a pas proposé de date alternative. Il convient de rappeler que les pré-Jeux olympiques doivent être joués pour déterminer quelles équipes accompagneront ceux qui ont déjà obtenu le billet: Japon, France, Espagne, Argentine, États-Unis, Australie, Iran et Nigéria, dans le tournoi masculin.

.