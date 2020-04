Le tireur de Texas Tech Jahmi’us Ramsey s’est moqué des Sixers au premier tour

Avec la NBA en suspension en raison de l’épidémie de COVID-19, il est facile de commencer à supposer que la saison 2019-20 sera annulée et de commencer à penser au repêchage de la NBA. Malgré le fait que la NBA soit prête à reprendre la saison 2019-2020 à un moment donné, la plupart de l’attention s’est tournée vers l’intersaison.

Donc, ça veut dire que c’est une fausse saison de draft! Il est temps de regarder les différents brouillons et d’essayer de déterminer les équipes qui sélectionneront chaque fois que le brouillon commencera. Pour les Philadelphia 76ers, ils devraient se concentrer sur le tir.

Sports Illustrated a récemment publié son dernier projet de maquette pour 2020 et les Sixers sélectionnent Jahmi’us Ramsey, le tireur du Texas Tech.

Ils ont écrit:

Ramsey a eu une année de première année assez solide, bien qu’il n’ait pas été tout à fait cohérent dans l’élévation de Texas Tech en tant que meilleur buteur de facto, et il y a des inquiétudes quant à ce qui se traduira exactement. Il a tiré un impressionnant 42,6% de trois sur 141 tentatives, mais était un tireur de lancers francs inférieur à la moyenne (64% sur 78 tentatives), deux petits échantillons mais illustrant le fait qu’il a probablement du travail à faire. Ramsey se contente de beaucoup de cavaliers et atteint moins la jante que vous ne le pensez un garde athlétique avec son type de cadre. Défensivement, il a un instinct solide, ce qui indique un potentiel de type 3 et D. Mais il est un peu un sac mixte, avec suffisamment de potentiel pour aller dans cette gamme, mais aussi avec quelques points d’interrogation. Les Sixers devront peut-être refaire surface sur les ailes cet été, et Ramsey pourrait être en forme avec sa capacité à jouer sur ou hors du ballon.

Ce n’est pas le premier projet de simulation qui a permis aux Sixers de sélectionner Ramsey, car il est un choix populaire pour Philadelphie en ce moment. Il a récolté en moyenne 15,0 points et 4,0 rebonds et il a réussi 42,6% des profondeurs de sa première année avec les Red Raiders. Le plus grand préjudice pour lui est le fait qu’il n’a pu participer à aucun tournoi d’après-saison en raison du coronavirus.

Les Sixers ont ce choix de première ronde en raison du succès du Thunder d’Oklahoma City. Leur choix est protégé par le top 20, mais ils sont fendus à 22 pour le moment, ce qui signifie que le choix est acheminé vers Philadelphie. C’est la seule bonne chose dont les fans des Sixers peuvent discuter avec la saison suspendue pour le moment.

