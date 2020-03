Le tournoi NCAA doit être joué dans des gymnases vides

La NCAA n’est pas habituée à faire quoi que ce soit rapidement.

Du coût de la participation, aux droits de nom, d’image et de ressemblance, à la sécurité des joueurs, la NCAA a tendance à n’agir que lorsque le système juridique l’exige. Dans le cas contraire, face à une décision potentiellement difficile, leur impulsion a été de retarder, de débattre et d’essayer de prolonger les discussions dans un autre groupe de travail du ruban bleu.

Vous pouvez utiliser cette astuce indéfiniment sur, par exemple, un journaliste embêtant. Mais maintenant, la NCAA fait face à une crise qu’elle ne peut vaincre en la parlant à mort: le coronavirus.

Ils doivent faire quelque chose pour répondre au risque pour la santé publique posé par Covid-19. À tout le moins, que quelque chose devrait jouer le tournoi NCAA à huis clos, sans grande foule.

Les experts en santé publique ont clairement indiqué qu’ils pensaient que c’était la meilleure solution.

Ne vous contentez pas de me croire sur parole. J’ai un diplôme en science politique, ce qui signifie que je ne suis pas bon en science réelle. Mais de nombreux scientifiques ont déclaré que la tenue de tout type de grande réunion en ce moment est une mauvaise idée.

Voici le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, disant que les jeux de la NBA, par exemple, devraient être joués sans foule:

Le Dr Anthony Fauci dit qu’il recommanderait des rassemblements majeurs, comme pour les matchs de la NBA, “devraient être refusés”. “En tant que responsable de la santé publique, tout ce qui a une grande foule est quelque chose qui risquerait de se propager.”

Biden et Sanders ont annulé les rallyes. Trump a été sans engagement. pic.twitter.com/Q3oqzJQ4XX

– Oliver Willis (@owillis) 11 mars 2020

Et dans une histoire de Vice, quatre experts en santé publique différents, dans des institutions membres de la NCAA comme le Michigan, la Floride et Yale, ont tous donné des conseils similaires:

“Je les encouragerais à annuler cet événement”, a déclaré Xi Chen, professeur de santé publique, de santé mondiale et d’économie à l’Université de Yale. «Les gouttelettes peuvent se propager d’une personne à l’autre sans se toucher, et les personnes à proximité sont à haut risque.

«C’est à très grande échelle. […] Et c’est aussi un événement dont les gens peuvent voyager. Cela fait que le virus se propage. La transmission du virus est largement déterminée par la mobilité de la population. Nous devons supprimer ces événements et réduire les déplacements. »

Certaines équipes sportives professionnelles, comme les Blue Jackets de Columbus et les Cavaliers de Cleveland, ont suggéré que les systèmes de ventilation de leurs arénas aideraient à minimiser le risque de transmission, mais un expert de premier plan de l’Ohio State n’est pas d’accord:

Selon le gouverneur Mike DeWine: les Blue Jackets de Columbus et les Cavaliers de Cleveland ont déclaré avoir un système de ventilation différent et c’est pourquoi ils peuvent continuer à autoriser les spectateurs malgré les problèmes de coronavirus

Voici ce que le Dr Iahn Gonsenhauser de l’OSU a à dire pic.twitter.com/rlknXschhR

– Andy Chow (@andy_chow) 10 mars 2020

Les médecins et les scientifiques ne sont pas les seuls concernés. Les gouvernements locaux ont également encouragé la prudence.

San Fransisco interdit les foules de plus de 1 000 personnes. Le comté de Santa Clara a décrété une interdiction similaire. Certaines parties de l’État de Washington l’ont fait également. Washington D.C.peut faire de même. Mike DeWine, le gouverneur de l’Ohio, a recommandé que les événements sportifs en salle soient fermés aux spectateurs. Au moment où vous lisez cet article, il est tout à fait possible que d’autres responsables locaux poussent pour des changements similaires.

De plus, si les institutions membres de la NCAA pensent que les cours sont trop dangereux, pourquoi jouons-nous au basket?

Mercredi après-midi, plus de 80 écoles, dont des dizaines d’établissements de DI, ont pris des mesures, allant de la prolongation des vacances de printemps à la mise en ligne de tous les enseignements, dans certains cas, à la fermeture de l’école et à la demande des étudiants de quitter le campus.

Si, comme la NCAA aime discuter à la fois devant les tribunaux et en public, les basketteurs universitaires sont plus étudiants que sportifs et que leurs écoles pensent que leur participation à des conférences en personne est trop dangereuse pour leur santé ou la santé de leur communauté, comment jouer devant 15 000 personnes n’est pas dangereux? Comment quelqu’un est-il censé prendre au sérieux les préoccupations de l’organisation concernant le bien-être des étudiants, alors qu’il refuse d’agir de concert avec le côté universitaire de ses établissements?

D’autres organisations ont déjà décidé que oui, jouer au basket devant de grandes foules est trop dangereux.

Le MAC et Big West ont annoncé qu’ils joueraient leurs tournois de conférence sans fans. L’Ivy League est allée plus loin et a annulé tout son tournoi de Dang. Tout comme le CBI, un tournoi de basketball d’après-saison disputé sur les sites du campus.

S’il est trop dangereux pour une foule de se rassembler pour regarder le Kent State combattre Ball State, il serait sûrement trop dangereux pour une foule beaucoup plus grande de se rassembler pour regarder d’autres équipes de basket, non?

Il y a même des raisons de penser que jouer à ces jeux à huis clos ne coûtera même pas autant d’argent

March Madness est une grosse affaire pour la NCAA, cela ne fait aucun doute. Mais la majeure partie de cet argent provient des droits de diffusion du tournoi, et non des revenus provenant de la vente de billets, des hot-dogs et des cokes. Si vous diffusez toujours les jeux à la télévision, vous devriez obtenir ces énormes chèques TV. Et les gens de Turner, qui détiennent les droits, ne semblent pas s’inquiéter de leurs résultats. Si quoi que ce soit, le tournoi pourrait obtenir des cotes encore meilleures! Via Bloomberg:

Les dirigeants de CBS Sports et de Turner Sports de WarnerMedia, qui ont récemment signé une extension de 8,8 milliards de dollars de leurs droits sur les tournois, ont déclaré que toute décision appartient à la NCAA. Si les jeux se déroulent sans fans, l’audience ne sera probablement pas affectée, selon Jeff Zucker, président de WarnerMedia News and Sports d’AT & T Inc.

“Ce n’est vraiment pas quelque chose qui nous préoccupe vraiment”, a déclaré Zucker lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes. «Si cela arrivait à un tel point, vous seriez probablement dans une situation où une grande partie du pays chercherait à regarder les matchs, serait à la maison, chercherait ce débouché et ce soulagement.

De plus, contrairement à certains autres événements majeurs qui ont dû être annulés ou reportés, la NCAA aurait une police d’assurance qui aiderait à couvrir toute perte de revenus. Selon l’histoire de Bloomberg liée ci-dessus:

Donald Remy, chef de l’exploitation de la NCAA, a déclaré la semaine dernière que l’organisation avait une assurance contre les pertes d’exploitation qui, selon elle, couvrirait certaines pertes potentielles résultant de l’épidémie.

Il semble être une hypothèse sûre que la NCAA ne voudra pas apporter de changements drastiques au format du tournoi à cause de l’argent, mais cet événement ressemble exactement à la raison pour laquelle vous payez des primes d’assurance importantes en premier lieu! Ce n’est pas comme les matchs de tournoi du premier tour qui se vendent généralement de toute façon, et les foules, même si elles sont autorisées, seraient certainement plus petites qu’elles ne le seraient au cours d’une année typique, car les consommateurs sont conscients des risques pour la santé.

Est-il possible que la NCAA ou les institutions membres puissent perdre de l’argent en ne vendant aucun billet? Oui. Est-ce une raison suffisante pour reporter l’action? Non.

Il n’y a aucune raison d’attendre que les politiciens ou quiconque prennent la décision à leur place. La NCAA devrait agir maintenant.

La NCAA tente actuellement de convaincre les membres du Congrès de les aider à préserver autant que possible le modèle d’amateurisme actuel, face aux changements juridiques et législatifs croissants. Cela va être une bataille difficile dans les meilleures circonstances, mais toute chance de succès dépend de la capacité de l’organisation à convaincre le public qu’il a à cœur les meilleurs intérêts des athlètes et que l’organisation n’existe pas uniquement comme moyen pour générer du profit.

Ce sera un argument impossible si la NCAA refuse de tenir compte des conseils non seulement des experts fédéraux en santé publique, mais des experts sur les campus des institutions membres.

Je ne suis pas médecin. Mais tout un tas de médecins se mettent devant des microphones en ce moment, disant à quiconque écoutera que notre pays fait face à un risque important pour la santé publique, et qu’éviter de grandes foules est un moyen important de se protéger non seulement nous-mêmes, mais les plus vulnérables notre société.

Ce n’est pas une menace que vous pouvez vaincre avec un groupe de travail et des communiqués de presse occasionnels indiquant que vous pensez au problème. Vous pouvez y faire face en réglant le problème.

Il est temps pour la NCAA de faire exactement cela et d’annoncer, à tout le moins, qu’elle jouera le tournoi à huis clos.