Le tournoi reviendrait en mai, selon Cubain

Première note d’optimisme au milieu de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus en NBA et dans tous les sports professionnels et universitaires aux États-Unis est venu de la main du propriétaire des Dallas Mavericks, qui a dit que la compétition pourrait revenir en mai.

26/03/2020 à 06h00

Alors que le commissaire de la NBA, Adam Silver a juin comme date la plus probable pour que l’activité revienne d’une manière ou d’une autre à la compétition de la saison régulièreCubain dans une interview qu’il a accordée à la chaîne de télévision Dallas WFAA, a déclaré que son évaluation était basée sur des informations provenant de professionnels.

“Ce sont des gens de haut niveau médical à qui j’ai parlé au Centers for Disease Control (CDC)) et d’autres endroits sur le spectre du monde médical et scientifique “, a déclaré Cuban.

En outre, Cuban a été catégorique en soulignant que le redémarrage de la compétition NBA Cela pourrait aider à rassembler les gens au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le propriétaire du Mavericks a analysé que la date de la mi-mai serait celle indiquée afin de revenir à la normalité dans le monde NBA.

“Espérons qu’à la mi-mai, nous commençons à revenir à la normale et que la NBA joue, peut-être pas avec des fans dans les tribunes des champs, mais en jouant “, a précisé Cuban.

Ils ont une autre idée

Mais du commissaire Argent aux autres managers de la NBA, la date qu’ils ont établie comme probable pour le retour au concours ne sera que vers le milieu du mois de juin.

“Le sport joue un rôle si important”, Cubain indiqué. “Les gens veulent quelque chose qu’ils peuvent soutenir, se joindre à eux, se passionner et si les Mavericks et la NBA en général peuvent sortir et commencer à jouer en mai pour être à la télévision, le sport est ce dont nous avons besoin maintenant”, a déclaré Cuban.

La NBA a suspendu la saison indéfiniment le 11 mars après le Utah Jazz Center, Le français Rudy Gobert a été testé positif pour le coronavirus.

Silver, c’était à peine deux heures après avoir rencontré le résultat positif de Gobert, qui se tenait dans un hôtel d’Oklahoma City, pour donner l’ordre de suspendre la compétition le même jour, dans laquelle six matchs étaient programmés et seulement quatre pourraient être terminés.

Depuis, au moins neuf autres joueurs, dont le coéquipier Donoan Mitchell, et l’attaquant vedette Kevin Durant des Brooklyn Nets, ont également été testés positifs pour le coronovirus.

Trois autres employés des Philadelphia Sixers et l’un des Denver Nuggets ont également été testés positifs pour le coronavirus qui développe la maladie mortelle COVID-19.

Cuban a réitéré qu’il était plus que jamais fier de la façon dont la ligue est revenue pour agir dans une situation de crise, qui a également servi de modèle non seulement pour le reste des sports professionnels et universitaires aux États-Unis mais dans le monde entier.

