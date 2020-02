Le tout-petit de Russell Westbrook vole la vedette à la All-Star Media Day

Le gardien des Rockets de Houston, Russell Westbrook, était prêt à répondre aux questions habituelles des journalistes sur le basket-ball lors de la rencontre avec les médias samedi à Chicago pour les All-Stars de la NBA 2020.

Mais l’ancien MVP n’était pas tout à fait prêt à ce que son fils de deux ans, Noah, prenne le micro. Noah, qui fête son troisième anniversaire en mai, est l’aîné de trois enfants par Westbrook et son épouse, Nina.

Bien que Westbrook soit un All-Star à neuf reprises, ce week-end représente sa première expérience de All-Star Game avec un enfant assez âgé pour commencer à en profiter. C’est exactement ce que Noah a fait samedi en saisissant le microphone et en faisant du bruit lors de la session médiatique de son père avec les journalistes.