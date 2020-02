Le triomphe de Sabrina Ionescu montre combien nous gagnons en embrassant les femmes dans le sport

Sabrina Ionescu devenant la première joueuse de la Division I, homme ou femme, à obtenir 2 000 points, 1 000 rebonds et 1 000 passes décisives n’était pas une surprise. Le maestro triple-double de l’Oregon, qui a atteint cette ligne de statistiques convoitée plus de deux fois plus souvent que quiconque dans l’histoire de la NCAA, est entré dans le match de Stanford / Oregon lundi soir avec seulement neuf rebonds pour atteindre le statut de triple quadruple. ESPN a créé des graphiques spéciaux pour décompter le moment où elle atteindra le jalon; la seule variable était quand, pas si. La façon dont cela s’est produit – elle a obtenu son 1000e rebond sur une erreur de Hannah Jump de Stanford qui a pratiquement atterri sur ses genoux – n’était même pas particulièrement excitante.

La personne la moins surprise était Ionescu elle-même. Elle avait déjà décidé que le 24 février – 24/02/20 – serait le jour, et il en était ainsi. “Celui-ci était pour lui … Nous en avons parlé pendant la pré-saison”, a-t-elle déclaré dans son interview d’après-match, faisant allusion à son défunt ami Kobe Bryant. La date a lié le numéro de sa défunte fille Gianna, son numéro et le numéro d’Ionescu; elle a également obtenu son 26e triple-double en carrière – 2 + 24. Ionescu n’aurait jamais pu prévoir qu’elle atteindrait ce jalon quelques heures seulement après avoir parlé à la célébration de la vie de Bryant (ou alors qu’elle souffrait d’un virus de l’estomac). Mais elle a traversé de toute façon, en utilisant les circonstances émotionnelles difficiles comme carburant plutôt que de leur succomber. C’est comme les ballers, parce que c’est ça Ionescu: un baller. Pas d’astérisque, pas d’addendum.

“C’est assez étonnant de la voir établir de nouveaux niveaux d’attentes pour ce qu’est la grandeur, pas seulement pour le basket-ball féminin mais pour le basket-ball en général”, a déclaré Steph Curry lors du match. Son commentaire touche à ce qui rend la réalisation d’Ionescu si significative. L’une des choses les plus étonnantes à propos du sport est le concept de règles du jeu équitables – l’idée que tout le monde commence au même endroit, est évalué de la même manière et a la même chance d’être le meilleur selon les règles du jeu. . Bien sûr, dans le sport, comme dans la vie, la plupart des terrains et des terrains sont un peu plus inégaux qu’ils ne le semblent. Mais nous chérissons les moments où un triomphe improbable démontre la valeur de l’égalité des chances – d’un dimanche donné, de l’homme suivant, de la seule pièce qui pourrait tout changer.

Les femmes ont dû se battre particulièrement dur pendant des générations juste pour entrer sur le terrain, encore moins en trouver un de niveau 1. Le succès d’Ionescu montre ce qui est possible lorsque les femmes ont cette chance: elle pousse désormais tout le monde à être meilleur. Plus de femmes pratiquent des sports, cela signifie simplement plus de personnes pratiquant des sports, et plus de personnes pratiquant des sports signifie plus de pousser pour aller plus loin et plus vite et plus haut et plus fort. Nous voyons ce qui se passe quand plus de gens ont la liberté de rechercher la grandeur selon leurs propres conditions, ce qui idéalement existerait partout. C’est un peu plus facile à voir dans le sport car ces termes – les points, les rebonds et les passes décisives – sont ostensiblement impartiaux. Le sport nous montre ce qui est possible quand les femmes deviennent des gens.

Les termes qu’Ionescu a choisis sont des termes de basket-ball, et elle est reconnue sur eux. Le meilleur joueur de basket-ball universitaire du pays. Le leader collégial triple-double de la nation. Elle oblige les gens à faire attention, et ses premiers et uniques ne sont pas fabriqués par des gens qui ne peuvent comprendre que les femmes faisant des choses que l’on ne pourrait pas attendre des femmes au moment où elles cassent l’un des plafonds de verre infinis. Ce sont des points de repère pour les gens, pas pour les «seules» femmes – une victoire pour tous ceux qui veulent que leur travail ne soit pas défini uniquement par les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés. Elle savait que cela allait arriver, tout comme n’importe qui ayant des yeux peut dire que davantage de femmes continueront de changer notre façon de penser de ce dont les gens sont capables.

Le basket-ball n’est pas un genre et, au moins pour ce bref instant, grâce au triomphe historique d’Ionescu, nous pouvons y penser de cette façon.