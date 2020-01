Le triple-double de Ben Simmons ne suffit pas, les Sixers s’inclinent face aux Rockets 118-108

Les combats pour les Philadelphia 76ers se sont poursuivis vendredi soir car ils n’ont pas réussi à surmonter 44 points, 11 passes décisives et 10 rebonds de James Harden et des Houston Rockets dans une perte de 118-108. La défaite complète un road trip cauchemardesque alors qu’ils sont passés à 0-4 lors du voyage après la victoire de Noël sur les Bucks de Milwaukee.

Ben Simmons a été formidable pour Philadelphie alors qu’il a ouvert la voie avec 29 points, 13 rebonds et 11 passes décisives, Tobias Harris avait 24 points et Joel Embiid avait 20 points et 11 rebonds. Trey Burke était le seul autre Sixer à deux chiffres alors qu’il marquait 11 points sur le banc.

Individuellement, Simmons a eu un match formidable et il a été agressif toute la nuit. Il a fait preuve d’un peu d’athlétisme et il a également été excellent sur le plan défensif.

Les luttes d’Al Horford se sont poursuivies alors qu’il a terminé avec sept points sur un tir de 3 pour 8 et huit rebonds et Josh Richardson a ajouté sept points et huit passes décisives. En équipe, Philadelphie a tiré 6 pour 26 en profondeur et 46,7% depuis le sol.

Les Sixers rentreront enfin à la maison lundi lorsqu’ils accueilleront l’Oklahoma City Thunder alors qu’ils cherchent à se remettre sur la bonne voie.

