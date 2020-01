Le triple-double de Westbrook ne suffit pas pour soulever des fusées sans vie

Russell Westbrook était vif après s’être reposé mardi, mais le reste des Houston Rockets était loin de cela lors de la deuxième soirée consécutive de mercredi, entraînant une défaite léthargique à domicile de 117-107 contre Portland.

Il s’agit de la troisième défaite en quatre matchs pour les Rockets qui s’effondrent soudainement (26-14), tandis que les Trail Blazers (18-24) ont remporté leur deuxième ligne droite (score de la boîte).

Westbrook a récolté 31 points (50% de tirs, 40% sur 3 points), 12 passes décisives et 11 rebonds, mais la co-star de la zone arrière et le leader des marqueurs de la NBA, James Harden, ont eu beaucoup de mal avec un point bas de la saison de 13 points sur 3 sur 12. tir (25%). Harden a joué 39 minutes la nuit de l’une des deux coupes consécutives lors d’une défaite à Memphis, et il avait l’air pire pour l’usure.

Eric Gordon et Ben McLemore ont combiné pour 37 points et 11 ont fait 3 points, mais ce n’était pas assez pour compenser les difficultés de Harden. Le centre de départ Clint Capela a récolté 14 points et 18 rebonds.

La défense était un gros problème pour Houston, avec le trio de Portland composé de Damian Lillard, CJ McCollum et Carmelo Anthony combinant pour 67 points. McCollum et Anthony ont tiré 57,1% entre eux et 50% sur les arbres.

Bien que Portland ait mené pendant toute la seconde moitié, Houston a réduit l’écart à cinq points au milieu du quatrième trimestre. Cependant, Lillard a soufflé par Harden à ces deux occasions, menant à des points ouverts à 3 points pour McCollum et Anthony pour mettre le jeu de côté.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a été beaucoup plus tard que d’habitude pour arriver à sa conférence de presse d’après-match, et il n’était clairement pas satisfait de la performance de son équipe lors du match télévisé national de mercredi.

Compte tenu des prochains adversaires de Houston, ce n’était pas un bon match à laisser filer à domicile. Six des huit prochains matchs de Houston seront opposés aux équipes éliminatoires de la Conférence Ouest, à commencer par une visite des Los Angeles Lakers (33-7), leader de l’Ouest, samedi soir.

