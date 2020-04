Le troisième joueur de l’histoire de la franchise marque 50 dans le jeu NBA

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

John Williamson a connu des soirées marquantes lors de ses journées ABA avec les Nets de New York, mais ce n’est que lorsque l’équipe est passée en NBA qu’il a établi son record de carrière à 50 points. Ce faisant, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la franchise à marquer 50 dans un match NBA.

La saison suivante (1979-80), et peu de temps après que Williamson soit allé aux Bullets de Washington, Mike Newlin rejoindrait le club et établirait une nouvelle franchise. Il a marqué 52 points, mais il a subi une défaite contre les Celtics de Boston.

Avance rapide vers 17 avril 1982, et Ray Williams a rejoint le club quand il a perdu 52 sur les Pistons de Détroit lors de la victoire 147-132 du New Jersey (score plein). Le gardien est allé 21 pour 34 à partir du sol et 9 pour 11 à la ligne des lancers francs alors qu’il égalait le record de la franchise en marquant – qui tiendra jusqu’à ce que Deron Williams ait marqué 57 en mars de la saison 2011-12.

