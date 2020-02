Le trophée P All-Star MV MVP portera le nom de Kobe Bryant

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a annoncé que le trophée du meilleur joueur du jeu «All-Star» sera, à partir de cette édition, nommé d’après Kobe Bryant, Décédé le 26 janvier à l’âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère.

16/02/2020 à 13:51

CET

EFE

“Kobe Bryant est synonyme de la NBA” All-Star “et incarne l’esprit de cette célébration mondiale de notre sport. Il a toujours apprécié l’opportunité de rivaliser avec les meilleurs et d’agir au plus haut niveau pour des millions de fans à travers le monde. monde “, at-il expliqué ce samedi Argent lors d’une conférence de presse dans le cadre du «All-Star» 2020, qui se tient au United Center de Chicago.

Bryant, 18 fois “ All-Star ” – des dirigeants, entre 1998 et 2016 – et le plus jeune joueur à faire ses débuts dans le jeu des étoiles de 19 ans (1998), a remporté le trophée qui porte désormais son nom, un personnage qui seule la puissance américaine des années 50 et 60 a également atteint Bob Pettit. Il a remporté le prix en 2002, 2007, 2009 – partagé avec Shaquille O’Neal– et 2011.

Sa mort est survenue le 26 janvier, lorsque l’hélicoptère qu’il voyageait avec sa fille Gianna et sept autres personnes se sont écrasées dans une zone montagneuse de la ville californienne de Calabasas; il y avait des survivants.

LE MESSAGE DE PAU GASOL

En ces jours d’hommage à Bryant, Pau Gasol une tâche difficile et émotionnelle pour lui dans le cadre du All Star Weekend à Chicago. Le Catalan était chargé de prononcer le discours de présentation du Rising Stars Challenge avec la légende de la WNBA Sue Bird et a consacré ses paroles à son “frère aîné” Kobe Bryantainsi que David Stern, qui était commissaire de la NBA et décédé le 1er janvier.

