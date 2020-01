Le tweet de Daryl Morey à Hong Kong coûte jusqu’à 200 millions de dollars à la NBA

Les retombées du tweet d’octobre 2019 du directeur général des Houston Rockets Daryl Morey à l’appui d’un mouvement de protestation à Hong Kong pourraient coûter à la NBA entre 150 et 200 millions de dollars, selon un nouveau rapport.

Selon Adrian Wojnarowski et Bobby Marks d’ESPN, voici ce que cela signifie pour les équipes de la NBA au cours de la saison 2020-21:

La perte des revenus tirés de la ligue grâce à la Chine a poussé de nombreux responsables du front-office à dire à ESPN qu’ils se préparaient à la possibilité que la projection du plafond 2020-2021 de 116 millions de dollars puisse chuter jusqu’à 113 millions de dollars.

Ces projections ont un impact sur des éléments tels que l’espace de plafond des agences libres, les paiements de taxe de luxe et les contrats des joueurs basés sur des pourcentages du plafond de salaire ⁠, y compris les offres maximales et les exceptions de niveau intermédiaire.

À moins d’une reconstruction radicale de la liste, les Rockets sont en voie d’avoir une masse salariale 2020-2021 bien supérieure au plafond salarial de la ligue, de sorte que le plafond réduit ne les affecterait pas directement à court terme. Cependant, un plafond salarial plus bas abaisserait également le seuil d’imposition de luxe de la ligue.

À ce stade, les Rockets n’ont pas payé la taxe de luxe sous le propriétaire Tilman Fertitta depuis qu’il a acheté l’équipe avant la saison 2017-18. Plusieurs rapports ont suggéré qu’ils étaient prêts à le faire à l’avenir, mais cela ne s’est pas produit au cours de ses deux premières saisons.

Un seuil plus bas pour les paiements d’impôts nécessiterait plus de mouvements que prévu pour que les Rockets passent sous la ligne, si tel était l’objectif. Wojnarowski et Marks ont spécifiquement cité les Rockets, ainsi que Boston, Brooklyn, Golden State et Philadelphie, comme équipes fiscales probables 2020-2021.

Les rapports précédents indiquaient que les retombées du tweet de Morey avaient coûté spécifiquement aux Rockets environ 7 millions de dollars cette saison et près de 20 millions de dollars une fois les accords pluriannuels résiliés calculés.

Cependant, les derniers chiffres ESPN semblent suggérer un léger nivellement du terrain de jeu par rapport aux autres équipes – car les pertes de revenus de la ligue ne sont clairement pas exclusives à Houston.

En outre, Wojnarowski et Marks affirment que les projections réduites ne devraient pas modifier le comportement de la plupart des équipes avant la date limite de négociation du 6 février, car la plupart prévoyaient déjà de ne pas avoir d’espace de plafond.

Le rapport:

D’après les conversations d’ESPN avec les dirigeants des équipes, la baisse potentielle des revenus ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le comportement des équipes en termes de délais. L’espace de plafond salarial est moins important cet été que les années précédentes, car seules sept équipes sont actuellement sur le point d’avoir un espace de plafond salarial supérieur à l’exception prévue de 9,8 millions de dollars au niveau intermédiaire. De plus, le vivier de joueurs disponibles en agence libre n’est pas considéré comme solide.

Comme d’habitude, Morey et les Rockets (29-18) auraient l’intention d’être très agressifs dans la poursuite des améliorations de la liste actuelle. La date limite de transaction arrive à 14 heures. Heure centrale jeudi prochain, 6 février.

