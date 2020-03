Le vétéran des Sixers Al Horford révèle à qui il s’adresse pour obtenir de l’aide en cas de crise

Pour le vétéran des 76ers de Philadelphie, Al Horford, il a toujours été le gars de l’équipe qui aide ses jeunes coéquipiers. Il a toujours mis les gars de côté et leur a donné des conseils sur tout ce dont ils avaient besoin pour s’améliorer ou les aider avec tout ce qu’ils avaient besoin d’apprendre.

Mais quand il est en crise, à qui s’adresse-t-il? Qui aide le vétéran?

«Je pense que je m’appuie sur mes coéquipiers ici», a-t-il dit en riant. “Que ce soit Tobias (Harris) ou Mike Scott, juste un peu comme ça. Ensuite, j’appelle définitivement mon père et je lui pose des questions et il garde toujours les choses bien avec moi. C’est toujours bien de parler avec lui. “

Ce fut une rude épreuve ces derniers temps pour le vétéran. Il a tiré 2 pour 8 pour huit points et 11 rebonds lors de la défaite de mardi contre les Lakers de Los Angeles et il a eu ses problèmes en défendant la superstar des Lakers Anthony Davis. Ce serait le moment idéal pour parler à quelqu’un comme son père pour l’aider à sortir des combats.

Que lui dit Horford Sr.?

«Il me dit de continuer à travailler et à comprendre que ce groupe peut se réunir et mettre les choses en perspective», a-t-il expliqué. «Il nous manque nos deux meilleurs gars. Nous devons continuer à maintenir le groupe solide et continuer à travailler. »

Les Sixers ont besoin que Horford continue de donner beaucoup plus. Il doit donner plus de huit points pour que cette équipe réussisse sans Joel Embiid et Ben Simmons. Alors que l’équipe se rend à Sacramento pour affronter les Kings jeudi, Horford doit assumer plus de responsabilités et s’assurer que l’équipe repart avec une victoire dont elle a vraiment besoin.

«J’espère que nous continuerons à nous améliorer», a-t-il déclaré. «Sur la base de ces deux matchs ici, nous devons aller à Sacramento et ils jouent bien à domicile. Nous devons essayer de répondre à la cloche et essayer d’obtenir une victoire là-bas. ”

