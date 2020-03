Le vétéran des Sixers Kyle O’Quinn s’ouvre sur l’isolement, l’espoir d’un retour de la NBA

La saison NBA est suspendue et frappe tout le monde durement. L’épidémie de COVID-19 a le monde entier en attente alors que les gens essaient de pratiquer la distance sociale afin d’aplanir la courbe et de battre ce virus afin que la vie puisse redevenir normale.

Pour le grand homme vétéran des Philadelphia 76ers Kyle O’Quinn, il n’a jamais rien vécu de tel. Il est resté à Philadelphie pour rester loin de sa famille et il explique ce qu’il fait isolément dans sa pièce pour The Players Tribune.

O’Quinn a écrit:

En ce moment, je suis un observateur professionnel de YouTube. Je recherche tout sur YouTube. Netflix, je suis un abonné très fidèle depuis des années, donc il n’y a rien là-bas qui puisse vraiment me «wow», mais je peux facilement disparaître dans le vortex de YouTube. Les recherches peuvent durer des heures et des heures. Je commence généralement par les temps forts des anciens joueurs. L’autre jour, j’ai vu Carmelo Anthony marquer 60 dans le jardin. J’ai regardé quelques moments forts de Brandon Roy. Ensuite, l’algorithme prend le relais et la prochaine chose que vous savez, c’est que vous regardez de petites miniséries, vous savez, Carmelo Anthony dans le All-Star Game, et ça continue. Deux heures plus tard, je me dis: “Wow, comment suis-je arrivé ici?”

Les Sixers avaient beaucoup de potentiel pour la saison 2019-20. Ils avaient des aspirations au championnat après les mouvements qu’ils ont faits pendant l’intersaison et bien qu’ils ne soient que les 6 têtes de série au classement, l’équipe espérait pouvoir faire avancer les choses et obtenir ce titre.

O’Quinn a écrit sur un possible retour de la NBA et la fortune des Sixers:

J’espère que la saison reviendra. J’espère juste que lorsque nous reviendrons, quel que soit le système avec lequel ils reviennent – format, jeu, tournoi, quoi qu’ils décident de faire – est bénéfique pour tout le monde. Cela ne peut pas être unilatéral, où si vous couronnez un champion cette année, dans les années à venir, les gens disent: “Aah, ce n’était vraiment pas un championnat.” Quoi qu’il en soit, cela aura des inconvénients pour certaines équipes et certains joueurs, mais j’espère que la situation sera bonne pour la ligue.

Étions-nous en train de former une équipe de championnat, ou aurions-nous échoué? C’est le plus gros accrochage pour moi si la saison ne revient pas – et il y a une chance que je ne connais jamais. C’était comme si nous avions vraiment pris un virage et que tout le monde était en bonne santé. Zut. Peut-être vaut-il mieux ne pas y penser. Mais je dois y penser parce que c’était notre objectif en pré-saison, non?

Il y a de l’espoir que la NBA puisse revenir à la mi-juin, mais même cela pourrait être un retard avec les événements mondiaux actuels.

.