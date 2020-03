Le vote est là: les Clippers de Los Angeles remporteront le championnat NBA

Nous avons réussi le Super Tuesday, l’un des jours les plus importants du calendrier en ce qui concerne le processus démocratique d’élection d’un candidat à la présidence.

Alors que je prévois, comme beaucoup d’entre vous, de remplir mon devoir civique de voter le moment venu, j’ai récemment soumis un bulletin de vote différent – le champion de la NBA 2020: Los Angeles Clippers.

J’ai vu tout ce que j’avais besoin de voir avec la date limite de transaction dans le rétroviseur et le marché des rachats / des agences libres sur le point de fermer pour les listes des éliminatoires – c’est le moment de m’expliquer. Je l’ai essentiellement réduit à quatre facteurs.

Star Power

Il a été nommé “La saison des duos” – l’ère des Big 3 et l’âge des super équipes est révolue alors que les joueurs vedettes ont recouru à une stratégie par équipe pour tracer leur chemin de gloire.

Chaque concurrent légitime du championnat en a un: LeBron James & Anthony Davis, James Harden & Russell Westbrook, Nikola Jokic & Jamal Murray, Giannis Antetokounmpo & Khris Middleton, Kemba Walker & Jayson Tatum, Ben Simmons & Joel Embiid, Pascal Siakam & Kyle Lowry et, bien sûr, Kawhi Leonard et Paul George.

Vous adorez parier sur la NBA? Check-out PointsBet, où les utilisateurs d’Action Network peuvent accéder à une promotion exclusive pour obtenir une correspondance de dépôt de 200% (dépôt de 50 $, pariez avec 150 $). Sans attaches. Aucun retournement requis.

La post-saison NBA est structurée pour être l’antithèse de March Madness, connu pour sa parité, son élimination unique, sa mort subite, Cendrillon, son environnement encouragé par l’anarchie. Intentionnelle ou non, la série de sept matchs de la NBA est conçue pour éviter tout bouleversement ou tache – car la meilleure équipe va toujours gagner, quel que soit le nombre de têtes de série.

Vous ne pouvez pas être “bouleversé” quatre fois sur sept – ils sont juste meilleurs que vous – parce que si ça craque comme un canard, marche comme un canard … devinez quoi? C’est un canard.

En conséquence, lorsque le championnat est en jeu, la NBA présente souvent les meilleurs joueurs sur la plus grande scène. Il n’est pas surprenant que Leonard et George soient au premier plan de la conversation – ils ont tous deux prouvé, de manière très différente, à quel point ils réussissent dans leur métier.

Chris Elise / NBAE via .. Sur la photo: Kawhi Leonard (2), Paul George (13) des LA Clippers au Staples Center.

Ils clôturent de gros matchs comme leur salaire est basé sur les commissions de la victoire et ils le font depuis une décennie consécutive avec une seule interruption d’une saison chacun.

Nous pourrions nous asseoir ici et débattre toute la journée sur le meilleur duo, mais pour cette seule conversation, je ne peux pas nommer un duo où les deux joueurs ont fait leurs preuves en matière de succès et de durabilité en séries éliminatoires comme ces deux-là.

Je peux sentir les fans des Lakers serrer les poings en lisant cette hypothèse. Personne n’essaie de saper la puissance de feu de leur station de combat LeBron / AD entièrement armée et opérationnelle, cependant, les Clippers ont un duo que les Lakers n’ont tout simplement pas.

Profondeur de l’équipe

C’est vrai, la profondeur; un mot qui est généralement considéré comme non pertinent lorsque le calendrier se tourne vers mai, les rotations raccourcissent et les moyennes par minute de jeu augmentent au nord de 40 pour les débutants. Mais pas cette saison, pas pour les LA Clippers.

Ce n’est pas seulement leur banc profond qui leur donne l’avantage – bon sang, les Nuggets avaient 11 gars l’année dernière qui auraient pu commencer pour n’importe quelle équipe de la ligue la saison dernière et cela ne les a amenés qu’à un match 7 du tour 2 – ce sont les duos supplémentaires LA a sur sa liste qui les rend différents. Montrezl Harrell et Lou Williams ont des années de carrière, au point de partager éventuellement le Sixième homme de l’année.

Lorsque d’autres équipes se rendent sur leurs bancs pour acheter quelques minutes de repos à leurs stars, les Clippers font de même tout en envoyant simultanément une phalange de seaux.

Layne Murdoch Jr./NBAE via .. Sur la photo: Lou Williams (23) et Montrezl Harrell (5) des Los Angeles Clippers.

De plus, n’agissons pas comme des cerceaux réels est NBA 2K où vous pouvez appuyer sur pause, faire défiler vers le bas pour les paramètres et désactiver les blessures et la fatigue. Ils vont arriver et ils vont arriver aux plus grandes stars que nous considérons comme des spécimens physiques invincibles.

Les Clippers n’ont pas joué un seul match cette saison avec leur alignement complet jusqu’à la fin de février, Leonard et George ne sont pas là s’ils ont autant de gaz, et pourtant – ils continuent de gagner. Et pourquoi pensons-nous que c’est?

Parce que chaque fois que cette équipe a besoin d’une transfusion sanguine, tout le monde sur son banc est O-négatif.

Une cavalerie composée de Landry Shamet, Marcus Morris, Reggie Jackson, JaMychal Green, Patrick Patterson, Lou Williams et Montrezl Harrell attendant dans les arbres pour prendre d’assaut le champ de bataille est un avantage qu’aucune autre équipe de la ligue n’a attendu dans les coulisses.

Même si la merde frappe le ventilateur et que l’une des deux étoiles tombe en panne, les Clippers ont prouvé leur capacité à compenser sans problème avec des remplacements éprouvés. Le filet de sécurité protégeant contre la mouture et les dommages collatéraux du basket-ball des séries éliminatoires est tout simplement énorme, il n’y a pas d’autre moyen de le dire.

Heure de fermeture

Tout l’argument analytique vs test oculaire est toujours aussi drôle pour moi car il est impossible de comprendre l’un sans l’autre. Comme pour la politique lointaine, vous ne pouvez pas passer deux minutes à faire défiler votre chronologie Twitter sans voir un commentaire radical “vous n’avez jamais joué au basket-ball, nerd” ou “les chiffres prouvent le contraire, les faits comptent” incorporant l’amour / la haine inconditionnelle dans l’explication.

Bien que, personnellement, je me penche sur le test oculaire pour me forger une opinion et utiliser des analyses pour prouver si mes yeux me trompent ou non – rien de tout cela n’a d’importance en mai et juin. Les éliminatoires de la NBA sont un sport complètement différent de la saison régulière, les pauses rapides sont limitées, le rythme ralentit pour ramper, l’effort défensif croît de façon exponentielle et le jeu se joue en demi-terrain.

Chaque jour se terminant par Y, il semble qu’un concours se termine avec un annonceur demandant “c’est le meilleur cliché possible?” lorsque le jeu est en jeu et que quelqu’un lance un 20 pieds contesté de la mauvaise jambe.

Pourquoi ne peut-on jamais avoir un regard ouvert? Parce que ce sont les séries éliminatoires! Pour gagner des matchs serrés, c’est une condition préalable que vous ayez des joueurs dans votre équipe qui peuvent faire des tirs extrêmement difficiles dans les situations les plus pénibles.

Jeux, décors, formations, philosophies… toutes ces choses sur lesquelles vous avez travaillé tout au long de la saison… peu importe lorsque vous attrapez le ballon à l’extérieur de la peinture et que vous avez le dos tourné vers la jante avec huit secondes restantes au chronomètre des tirs.

La réplique à cela est souvent “eh bien, si vous aviez été plus efficaces avec vos X et O avant le quatrième trimestre, vous n’auriez pas été dans cette position en premier lieu!”

Je vous promets que ce n’est pas si simple. Vous allez vers vos étoiles et dites: «Sauvez-nous».

C’est la différence entre les Clippers et ces autres équipes – on se souvient des héros, mais les légendes ne meurent jamais. Kawhi vivra pour toujours.

Le style de jeu

La NBA en 2020 est l’Audubon – une voie express pour les délits à grande vitesse pour libérer leur version du «rythme et de l’espace» sans trop de résistance.

Comme mentionné ci-dessus, une fois les éliminatoires commencées – cette autoroute sera remplie d’un nid de poule géant sous la forme des Clippers. Quand ils exécutent leur alignement de clôture là-bas – Leonard, George, Williams / Patrick Beverley, Morris et Harrell – ils sont assez bons pour enfermer El Chapo.

Cette légion d’immortels défensifs forcera chaque adversaire à une exploration de demi-terrain identique à ce que nous avons vu avec la défense de Harassic Park à Toronto la saison dernière, dominée par l’athlétisme, les fondamentaux, les longues envergures, en changeant avec succès tous les écrans parce que chaque joueur a la capacité de garder positions 1-5, et une terreur pure au bord.

Il n’y a pas une seule étoile à l’abri d’être canalisée dans la peinture et piégée par cette résistance. Chaque membre de l’opposition devra jouer selon le style préféré des Clippers, tout simplement parce qu’il a le personnel pour faire de telles demandes, alors prenez tout ce que vous avez appris d’octobre à avril et jetez-le par la fenêtre.

Les Clippers ont été assemblés pour la façon dont se joue le basket-ball d’après-saison – aux deux extrémités du sol. Ils ont les gars à prendre et à faire les tirs onéreux, et ils ont les gars pour s’assurer que l’autre équipe ne le fait pas. Ils livreront la mort par des coupures de papier à tous ceux auxquels ils seront confrontés, et marquer 100 points signifiera encore une fois quelque chose de significatif… comme si c’était la loi.

[Bet now at PointsBet. NJ only.]