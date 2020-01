Le voyage sur route de cinq matchs commence avec James Harden

Les Lakers de Los Angeles entameront un difficile voyage de cinq matchs sur la route, en commençant par affronter James Harden et les Houston Rockets, les deux équipes venant de perdre.

Les Lakers tenteront de se débarrasser de la rouille de leur récente perte face à Orlando Magic. Pendant ce temps, les Rockets tenteront d’effacer les pertes consécutives contre les équipes éliminatoires des Memphis Grizzlies et Portland Trail Blazers.

Les Lakers ont une sorte d’excuse car ils sont sans Anthony Davis depuis quatre matchs maintenant et le Magic en a profité avec leurs gros joueurs athlétiques et longs. Davis est une véritable décision en temps de match contre les Rockets et sa présence changerait la donne contre une équipe qui manque de taille à tous les niveaux.

Plus en détail concernant les blessures de l’équipe, Alex Caruso est susceptible de jouer après avoir subi une blessure à la tête au début du jeu Magic. Pendant ce temps, Rajon Rondo s’est entraîné à fond vendredi, mais ne jouera pas. Quant aux Rockets, ils seront sans Austin Rivers.

Il s’agit de la première rencontre entre les Lakers et les Rockets au cours de la saison NBA 2019-2020 et pour les deux équipes, remporter une victoire serait énorme compte tenu des circonstances.

Les Lakers ont besoin de cette victoire parce qu’ils veulent éviter de perdre deux matchs de suite et avec la difficulté du prochain road trip, ce serait un véritable tueur d’élan de commencer avec une défaite. Heureusement, la défaite contre le Magic les a recentrés et les a motivés pour ce match.

Les Rockets pourraient désespérément utiliser une victoire car ils ont eu du mal récemment. Ils ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs, les trois défaites étant à deux chiffres contre des équipes qui sont actuellement septième, huitième et dixième au classement de la Conférence Ouest. Ces pertes les ont fait chuter jusqu’au cinquième rang avec Dallas Mavericks à égalité avec eux.

Battre l’équipe avec le meilleur record de la conférence à domicile dans un match aux heures de grande écoute serait énorme en termes de confiance pour aller de l’avant, donc les Rockets pourraient avoir un combat supplémentaire en eux.

Pour que les Lakers gagnent, ils devront profiter de la taille dont ils disposent. Outre Clint Capela, la seule taille des Rockets est Nene et Tyson Chandler ainsi que Isaiah Hartenstein, qui a marqué à deux chiffres seulement trois fois cette saison.

Ensuite, sur le périmètre, ils auront besoin d’un certain type de schéma pour garder Harden hors de la ligne des lancers francs et le forcer à marquer à l’ancienne. S’ils peuvent le faire, les Lakers ont les morceaux pour battre les Rockets – avec ou sans Davis dans l’alignement.

Los Angeles Lakers (33-8) contre Houston Rockets (26-14)

17H30. PT, 18 janvier 2020

Toyota Center, Houston, Texas

TV: ABC, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Dwight Howard, Quinn Cook

Programmation des fusées projetées:

PG: Russell Westbrook

SG: James Harden

SF: Ben McLemore

PF: P.J. Tucker

C: Clint Capela

Réserves clés: Eric Gordon, Danuel House, Isaiah Hartenstein, Nene, Tyson Chandler