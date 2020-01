Le Warriors’s Chase Center rend hommage à la légende de la NBA Kobe Bryant

Après un accident mortel d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, sont décédés avec sept autres personnes. La nouvelle dévastatrice a envoyé des ondes de choc dans toute la NBA et dans le monde. Pourtant, les matchs étaient toujours en cours après la perte de l’une des plus grandes icônes de la ligue.

Les matchs ont commencé avec chaque équipe ayant subi des violations de 24 secondes pour honorer Bryant, suivis de joueurs émotionnels en marge.

Plusieurs membres actuels des Golden State Warriors ont réagi à la perte de Bryant sur les réseaux sociaux.

La nouvelle maison de San Francisco des Golden State Warriors, le Chase Center, a honoré Bryant dimanche avec un graphique sur son moniteur vidéo extérieur.

Bryant a pris sa retraite avant l’ouverture du Chase Center mais a connu du succès en jouant dans l’ancienne maison des Warriors: Oracle Arena à Oakland. Il a disputé 33 matchs en carrière en saison régulière chez Oracle et a récolté en moyenne 26,5 points contre Golden State. Bryant a marqué 30 points ou plus 12 fois dans Oracle Arena, en effectuant 40 ou plus trois fois, avec un effort de 50 points.

Les Golden State Warriors se lancent sur une route de cinq matchs sur la côte est à partir de mardi à Philadelphie. À leur retour à San Francisco, ce sera pour affronter l’ancienne équipe de Bryant, les Lakers de Los Angeles.

