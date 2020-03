Le week-end le plus important de la saison régulière de la NBA est ici

La saison régulière 2019-20 NBA ne se termine pas avant la mi-avril, mais la période de cinq jours entre le 5 mars et le 8 mars est à la fois un délicieux aperçu de la prochaine saison et un capsuleur non officiel sur la partie de la campagne avec un réel record -enjeux de niveau. Il y a encore des matchs intéressants au programme après cela – Milwaukee-Houston le 25 mars, par exemple, a du piment supplémentaire maintenant – mais aucun ne nous offre la possibilité d’en apprendre davantage sur la préparation aux éliminatoires des favoris du titre de la ligue.

Si vous avez été absent de la NBA cette année pour une raison quelconque, ces cinq prochains jours vous offrent la possibilité de vous exciter et de vous sentir comme si vous pouviez au moins faire semblant d’être rattrapé. (Je recommanderais de regarder chaque match possible parce que la NBA est un sport cool, mais je sais que ce n’est pas sain pour la plupart d’entre vous. Ce n’est probablement pas sain non plus pour moi! Hélas …)

Voici les jeux que vous devez regarder et pourquoi ils comptent.

1. Clippers chez Lakers, dimanche, 15 h 30 ET, ABC

Les deux équipes de Los Angeles ont été sur une trajectoire de collision toute la saison, et c’est la dernière vraie chance que nous avons de voir comment ils se mesurent avant les séries éliminatoires. (Ils jouent à nouveau le 9 avril dans un match reprogrammé en raison de la mort de Kobe Bryant, mais les Lakers joueront leur troisième match dans trois nuits et les Clippers seront eux-mêmes sur un dos à dos).

C’est la dernière chance pour les Lakers de se débarrasser de la théorie qui prévaut que les Clippers sont en fait les favoris du titre malgré un pire record en saison régulière. Cette vue a été renforcée par les deux premiers affrontements, les deux victoires des Clippers malgré aucune contribution de Paul George dans le premier (il a été blessé) et peu dans le second (il n’a tiré que 5-18). Jusqu’à présent, les Clippers ont présenté plus de défis pour les Lakers que l’inverse.

Le moment pour les Lakers de retourner ce récit n’est pas exactement idéal. Bien que les Clippers aient souvent été de haut en bas dans les affrontements non-Lakers, ils roulent avec une liste entièrement saine, après avoir remporté cinq matchs de suite avec une marge moyenne de 17,4 points. Peut-être que la santé était vraiment leur seul problème depuis le début.

La meilleure chance des Lakers pourrait être pour Anthony Davis de dominer le match. La grandeur de LeBron James est claire, mais la collection de Clippers de défenseurs des ailes difficiles présente de nombreux problèmes pour le roi. James a été passif dans le premier affrontement et inefficace dans le second, et les deux matchs sont survenus avant que les Clippers ajoutent Marcus Morris pour aider Kawhi Leonard et Paul George. Davis, quant à lui, a un avantage de taille contre les attaquants de puissance des Clippers et un avantage de rapidité majeur contre leur équipe hétéroclite de centres. Il doit être le meilleur joueur au sol dimanche. (Heureusement, il l’a été récemment).

Mais les Lakers et les Clippers ont tous deux des tests sévères avant dimanche qui sont de délicieux apéritifs pour l’événement principal.

2. Clippers at Rockets, jeudi, 20 heures ET, TNT

La décision audacieuse de Houston d’échanger son seul centre à Clint Capela et de doubler sur une petite balle a brillamment fonctionné. (Je vous l’ai dit). Ils ont une fiche de 7-3 depuis qu’ils ont fait affaire avec Capela pour Robert Covington, et l’une de ces pertes est survenue sans Russell Westbrook. Ils ont battu les Lakers à Los Angeles, ont battu Boston deux fois et vengé une défaite monstre contre l’Utah avec une victoire dominante sur la route.

L’espace supplémentaire en attaque a accéléré la montée en puissance de Russell Westbrook et rendu le couple Westbrook-James Harden plus homogène. Comme l’a écrit The Dream Shake:

Mais au fur et à mesure que Russ est devenu plus sain (il a subi une opération de la main pendant la saison morte, qu’il a à nouveau blessé, ainsi qu’une lunette arthroscopique au genou cet été) ont enfin la deuxième superstar pour compléter Harden qu’ils recherchaient depuis l’arrivée de The Beard il y a huit saisons.

Ils n’ont pas non plus souffert défensivement malgré la réduction des effectifs. En fait, ils sont encore meilleurs pour faire les choses que les gros joueurs sont censés faire maintenant, tout cela grâce à Covington et P.J. Tucker. Comme j’ai écrit:

Il s’avère que P.J. Tuckington est une présence intimidante au cerceau. Houston permet aux équipes de tirer seulement 59,1 pour cent sur le panier avec cette combinaison dans le jeu, selon Cleaning the Glass. C’est à égalité avec la marque des Lakers quand Anthony Davis et JaVale McGee partagent la parole, deux points de pourcentage de moins que LA permet avec Davis sur le terrain avec qui que ce soit d’autre, 2,5 points de pourcentage de mieux que la reddition des 76ers avec Joel Embiid sur le terrain, presque trois points de pourcentage de mieux que les adversaires de Jazz tirent avec Gobert au sol, près de cinq points de pourcentage de mieux que les Rockets ne le permettent dans cette zone avec Clint Capela et Tucker partageant le court, et 5,3% de plus qu’ils ne l’ont fait avec seulement Capela.

Réfléchissez y un peu. Les files d’attente ancrées par un mec thicc épris de crêpes de 6’5 et ​​un joueur de 6’7 sur sa troisième équipe en 14 mois ne sont pas seulement meilleurs pour modifier les tirs à la jante que les séquences ancrées par le seul grand gars que les Rockets avaient auparavant. Ils sont également meilleurs pour modifier les tirs au panier que les alignements construits autour de trois des meilleurs protecteurs de jante de la NBA.

Battre des adversaires en les faisant jouer à votre jeu est une chose, mais que se passe-t-il contre une équipe qui peut jouer votre jeu, mais mieux? Nous sommes sur le point de le découvrir. Les Clippers ont des défenseurs d’élite, ce qui leur donne la capacité d’aller petit et de le faire encore mieux que Houston. Covington et Tucker sont bons, mais Kawhi Leonard est encore meilleur. Est-ce que cela annulera la stratégie de Houston ou les Rockets l’emporteront-ils de toute façon? J’ai hâte de le découvrir.

3. Bucks chez Lakers, vendredi, 22 h 30 ET, ESPN

Les Bucks restent l’équipe la plus dominante de la NBA en saison régulière, mais la perte à deux chiffres de lundi à Miami était une inquiétante oscillation. Le Heat a essaimé la peinture, arrêté Giannis Antetokounmpo et renversé les tirs à trois points que la défense des Bucks est censée abandonner. Les Bucks ont rebondi pour écraser l’Indiana mercredi, mais une perte importante à Los Angeles pourrait créer des doutes plus persistants sur leur capacité à jouer contre les meilleurs adversaires.

Les Lakers et les Bucks ont joué pour la dernière fois en décembre, un jeu dans lequel les Bucks ont pris de l’avance avant de retarder une fin de LA. Les Lakers suggèrent de jeter ce match parce qu’ils étaient à la fin d’un swing exténuant de cinq matchs sur la côte Est. Mais il ne faut pas jeter celui-ci.

4. Raptors at Warriors, jeudi, 22 h 30 ET, TNT

Steph Curry de retour! Steph Curry de retour! Quoi que vous pensiez de cette saison régulière, il est indéniable que l’absence de blessure de Curry en 58 matchs a laissé un trou béant dans nos cœurs. Tout cela se termine jeudi soir contre l’équipe qui a mis fin à la course des Warriors en juin dernier.

Ces Warriors, bien sûr, ont le pire record de la NBA et seront loin des éliminatoires. Alors, pourquoi ramener Curry? Matt Ellentuck a expliqué quelques raisons quand il semblait que Curry reviendrait dimanche dernier. Celui qui me plaît le plus: Curry a obtenu une audience avec Andrew Wiggins, acquis en février dans le cadre d’un accord à succès pour D’Angelo Russell. Comme l’a écrit Ellentuck, il est maintenant temps de se familiariser avec le terrain, pas l’année prochaine.

5. Kings at Blazers, samedi, 22 h ET, NBA League Pass

Mon conseil: évitez la vitrine ABC de samedi (Curry’s Warriors contre le skeleton crew des 76ers) et regardez plutôt ce match éliminatoire de facto. Les deux équipes sont à 3,5 matchs des séries éliminatoires, mais les deux progressent et les deux ont des calendriers beaucoup plus faciles dans la dernière ligne que l’actuel n ° 8 Grizzlies. Le gagnant a encore une chance. Le perdant a une montée ascendante.

Portland est ici malgré une saison infernale. Trois entrées projetées – Jusuf Nurkic, Zach Collins et Rodney Hood – ont à peine figuré cette saison, et seul Nurkic a un réel espoir de retour. Ils ont sauvé Carmelo Anthony de la ferraille de l’agent libre parce qu’ils n’avaient légitimement personne d’autre pour jouer le pouvoir en avant. Damian Lillard a connu une crise de boulimie pour les âges fin janvier, puis s’est également blessé. Mais il est de retour maintenant, et Portland n’a plus que deux matchs sur la route contre 500 équipes ou mieux au programme.

Les Kings ont tranquillement concocté une belle manche depuis le déplacement de Buddy Hield sur le banc en faveur de Bogdan Bogdanovic. Ils ont une fiche de 6-1 lors de leurs sept derniers matchs, et ils ont aussi des matchs faciles dans la dernière ligne droite. Rappelez-vous De’Aaron Fox? Il est vraiment encore très bon. Comme l’a souligné Sactown Royalty:

Si vous regardez match contre match, vous le savez. De’Aaron Fox est incroyable. Il est tellement amusant à regarder et fait une poignée de “merde sacrée” à chaque match. Parfois, c’est un vol opportun, parfois c’est enfiler l’aiguille pour une passe magnifique, parfois c’est un poignard ou un dunk au bon moment. L’enfant est bon.

Depuis le 1er janvier, environ deux semaines après le retour de Fox de sa blessure à la cheville, il a en moyenne 22,0 points, 6,9 passes décisives, 4,2 rebonds, 1,6 interceptions et 0,7 bloc par match. C’est un énorme bond en production par rapport à la saison dernière, quand il a terminé troisième au vote MIP. Il le fait malgré son tir à trois points régressant de manière significative. Il tire à seulement 31,4% de la profondeur cette année, contre 37,1% l’année dernière, et pourtant les défenses ne peuvent toujours pas l’arrêter.

Ce jeu est également crucial à des fins de bris d’égalité. Une victoire des Blazers leur donne un avantage de 3-1 en tête-à-tête, donc ils verrouillaient ce bris d’égalité. Une victoire des Kings, en revanche, noue la série, 2-2, et Sacramento est quatre matchs meilleur que Portland en conférence (19-20 contre 15-24). Les Kings ont déjà le bris d’égalité contre Memphis, donc une victoire sur Portland cimenterait leur statut de véritable menace pour les séries éliminatoires.

Attendez-vous à ce que ce jeu soit super intense, c’est tout ce que vous pouvez demander à cette période de l’année.

Autres jeux notables, au cas où vous en auriez besoin de plus

Le jazz-CelticsVendredi 20 h ET, NBA League Pass: La montée de Jayson Tatum se poursuit.

Chaleur-PélicansVendredi 20 h ET, ESPN: Un incontournable pour la Nouvelle-Orléans après des défaites consécutives contre le Minnesota et Dallas. Ils sont déjà cinq matchs derrière Memphis avec seulement 20 à jouer.

Grizzlies-MavericksVendredi 20 h 30 ET, NBA League Pass: Luka Doncic contre Ja Morant! Et un biggie pour les rêves des séries éliminatoires de Memphis.

76ers-Warriors, samedi, 20h30 ET, ABC: Au cas où vous voudriez juste regarder Curry.

Hawks-Grizzlies, samedi, 20 h ET, NBA League Pass: Une revanche du match le plus hilarant de l’année, qui a eu lieu mardi.