Le Zaïre Wade se rend à la Brewster Academy pour l’année post-universitaire

Le fils aîné de Dwyane Wade, Zaire Wade, qui a été transféré au Sierra Canyon pour sa saison senior pour jouer avec Bronny James, ainsi que d’autres prospects de haut rang comme Ziaire Williams de Stanford, a décidé de prendre une voie différente dans la poursuite de ses rêves de cerceau. que d’aller directement au collège.

Wade entreprendra une année d’études supérieures et poursuivra ses rêves de cerceau à la réputée Brewster Academy du New Hampshire. Plusieurs joueurs de la NBA, dont Isaiah Thomas, Will Barton de Denver, Graham de Devonte de Charlotte et TJ Warren d’Indiana, ont tous passé du temps à Brewster pendant leur jeunesse. Mardi, Wade a annoncé sa décision sur Instagram.

LeBron James a exprimé ses meilleurs voeux à Wade: «Bonne chance, neveu! Va le chercher! 🙏🏾💪🏾❤️ ”

Selon l’analyste recruteur Jake Weingarten, Wade a quelques offres de Division I mais décide de prendre une autre année pour se développer.

Wade a fait face à des blessures pendant la première partie de la saison avec Sierra Canyon, tandis que son père Dwyane n’a pas hésité à exprimer publiquement son mécontentement envers l’entraîneur de Sierra Canyon, André Chevalier, pour ne pas avoir donné au Zaïre suffisamment de temps de jeu dans la dernière partie de la saison. Espérons que, pour les Wades, le nouveau départ et l’année de développement supplémentaire aideront le Zaïre à avoir une meilleure piste pour sa carrière universitaire.

