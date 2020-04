Leandro Barbosa, sa femme Talita Rocca avait un coronavirus lorsqu’elle a accouché

L’ancien gardien des Golden State Warriors Leandro Barbosa et son épouse, la mannequin Talita Rocca, avaient tous deux le coronavirus lorsqu’elle a accouché le 22 mars, selon le New York Times.

Barbosa, qui joue actuellement pour le Minas Tênis Clube au Brésil, a découvert qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 le 21 mars.

Rocca était enceinte de 38 semaines et n’a pas été diagnostiquée à l’époque. Les médecins, craignant qu’elle ne l’ait contracté, ont décidé qu’elle devrait être mise au travail le plus tôt possible.

Barbosa s’est joint du mieux qu’il a pu sur FaceTime. La mère de Rocca était avec elle dans la salle d’accouchement.

“Je ne savais pas quoi faire”, a déclaré Barbosa à Marc Stein du NYT. “Tout ce que j’ai fait, c’est simplement parler au téléphone:” Écoutez, vous allez devoir le faire vous-même. “J’ai dit à ma femme,” Pensez au bébé, pas à moi. “”

Heureusement, le bébé est né et n’a pas eu le coronavirus.

Barbosa a d’abord ressenti des symptômes le 14 mars et s’est intensifiée les jours suivants. Le moment le plus brutal a été le 17 mars, que Barbosa a appelé «la pire nuit de ma vie».

“Vraiment, je sentais que j’allais mourir, mon homme”, a-t-il dit. «Je faisais une fièvre folle. Ma tête était extrêmement mauvaise. Mon nez avait l’impression qu’il était fermé, mais il ne l’était pas. Je ressentais beaucoup de douleur dans le dos – je ne pouvais pas trouver de position pour m’allonger. “

Le chauffeur familial l’a aidé à soigner ce soir-là, puis l’a ramené à São Paulo le lendemain.

Marcelo, le frère du basketteur, a insisté pour que Barbosa reste avec lui au lieu de s’isoler.

Encore une fois, il y a eu de la chance dans la famille Barbosa.

“La mère de Talita n’a pas eu la couronne. Mon frère n’a pas eu la couronne. Mon chauffeur n’a pas eu la couronne. Juste moi et ma femme, mec. Peux tu croire ça?” Dit Barbosa.

Barbosa a joué sur les Warriors pendant deux saisons de 2014 à 2016. Il a passé l’essentiel de sa carrière NBA avec les Phoenix Suns, où il a joué pendant neuf saisons au total sur trois relais différents.

Avec Minas Tênis Clube cette saison, ses 20,1 points par match cette saison dépassent la ligue Novo Basquete Brasil.

