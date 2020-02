LeBron a déclaré qu’il n’avait pas rencontré ou eu de conversation avec Zion Williamson

LeBron James a rencontré Zion Williamson sur la scène NBA pour la première fois mardi. LeBron a explosé pour 40 points avec huit rebonds et six passes décisives tout en menant ses Lakers de Los Angeles à une victoire de 118-109 contre Zion et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Williamson, quant à lui, a poursuivi le début impressionnant de sa jeune carrière avec 29 points à lui avec six planches.

Mais en plus de se rencontrer sur le terrain, les deux prodiges du basket-ball ne se sont toujours pas rencontrés hors du terrain et ont eu une conversation sur quoi que ce soit. Sur la base de la fréquence à laquelle Zion a été comparé à LeBron au cours des dernières années, vous pourriez penser qu’ils se sont connectés et l’ont coupé en étant des superstars du basket-ball. Jusqu’à présent, du moins, cela ne s’est pas produit selon James.

“Je ne l’ai jamais rencontré”, a déclaré LeBron dans une vidéo publiée sur Twitter par Ben Golliver du Washington Post. “Je ne l’ai jamais rencontré auparavant. Jamais. Je n’ai jamais eu de conversation avec lui. Je ne l’ai jamais rencontré auparavant. “

LeBron a poursuivi en disant que ses premières impressions sur Zion étaient qu’il était «très explosif» et «très rapide à sa taille». En 13 matchs, Williamson affiche en moyenne 23,3 points et 7,1 rebonds sur 57,3% des tirs depuis le terrain. S’il est en bonne santé pour toute cette saison, il semble probable que les Pélicans auraient été une équipe éliminatoire. Mais tout comme LeBron lorsqu’il a fait son entrée dans la ligue, il semble que Zion devra attendre l’année n ° 2 pour goûter aux cerceaux de la saison en NBA pour la première fois.

