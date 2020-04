LeBron a pleuré en regardant Jordan gagner sa bague sur The Last Dance

Des millions de personnes regardent le documentaire ESPN et Netflix La dernière danse et le joueur actuel qui a été comparé le plus de fois Michael Jordan, LeBron James, ne fait pas exception. En fait, l’actuel joueur des Los Angeles Lakers a reconnu qu’il était excité de voir comment MJ avait obtenu sa première bague en 1991:

“Regarder le quatrième chapitre. Regarder Michael Jordan prendre son premier verre de champion m’a presque fait pleurer. Ce niveau d’émotion est inexplicable lorsque vous avez vécu ce genre d’expériences.”

Regarder l’épisode 4. Regarder / voir MJ tenir le premier – sacrément près de moi m’a fait déchirer -! Ce sentiment et ce niveau d’émotions sont inexplicables lorsque vous avez traversé le ——————– – LeBron James (@KingJames) 27 avril 2020

Les deux derniers épisodes de The Last Dance se concentrent sur la figure de Dennis Rodman et la rivalité des Bulls and Pistons qui continue de faire tellement mal à Michael Jordan aujourd’hui.

Sans aucun doute, ce premier anneau de MJ a été le point culminant de ces moments de sa carrière. Cela faisait plusieurs années qu’il n’avait pas réussi à vaincre une équipe aussi dure que les Pistons et l’atteindre était un avant et un après dans sa carrière et dans l’histoire des Chicago Bulls. Après avoir remporté ce septième match au United Center, personne n’a pu les arrêter.

Nous devrons voir ce que The Last Dance nous réserve dans les épisodes de lundi prochain. Il y a beaucoup d’intrahistoire à raconter dans l’une des meilleures équipes de tous les temps.

