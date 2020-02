LeBron a un dessert après «chaque repas» selon Tristan Thompson

Le All-Star Weekend est là et maintenant nous pouvons éteindre nos cerveaux de basket sérieux, en nous concentrant sur les gens dans le jeu et les raisons pour lesquelles nous l’aimons. Dans cet esprit, le duo de l’Athletic composé de Joe Vardon et Jason Lloyd, qui ont tous deux couvert LeBron de manière approfondie lors de sa deuxième manche à Cleveland, a déchargé une multitude de vieilles histoires de LeBron pour les lecteurs avant le week-end. Ils ont couvert les compétences de LeBron en matière de requin-carte, mais Tristan Thompson a donné aux gens quelques détails sur la façon dont le roi mange.

Selon l’ancien coéquipier de LeBron à Cleveland, James a un petit-déjeuner sucré pratiquement tous les jours tout en prenant un dessert après «chaque repas».

Il mange des desserts à chaque repas. Il viendra avec son régime alimentaire d’une semaine, de la merde végétalienne, mais il mange littéralement comme si cela n’avait pas de sens. C’est vraiment un spécimen. Il mange comme. Je me souviens d’un an où j’ai essayé de manger comme il mangeait et ça n’a pas marché. J’ai commencé à prendre du poids et j’ai dit “ceci”. Je veux dire que ça marche pour lui. Il aime les bonbons. Il aime les bonbons. Il mange des desserts et des toasts français. C’est fou comment son corps le brûle.

James parle souvent de combien il prend soin de son corps, mais lorsque vous vous entraînez comme lui, je suppose que vous avez droit à plus de desserts que nous autres humains ordinaires.

.