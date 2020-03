LeBron accueille Stephen Curry de retour dans l’alignement après avoir raté 58 matchs

Stephen Curry a fait son retour très attendu dans la formation des Golden State Warriors jeudi contre les Raptors de Toronto. Bien que son équipe ait abandonné une décision 121-113 à Pascal Siakam et compagnie, la performance de Curry était extrêmement encourageante pour Golden State. Après avoir été contraint de rater 58 matchs avec une main gauche cassée, le triple champion de la NBA a totalisé 23 points, sept rebonds et sept passes décisives en seulement 27 minutes de travail.

Les Warriors ont pris une brève avance au troisième trimestre, mais ont finalement été vaincus par une équipe de Raptors qui détient actuellement le deuxième meilleur record de la Conférence de l’Est. Norman Powell a rythmé les champions en titre avec 37 points tandis que Kyle Lowry en a ajouté 26. Tout en regardant le match lors d’une soirée pour ses Lakers, LeBron James a accueilli Curry de retour sur la scène NBA avec un message sur Twitter.

James a tweeté qu’il était heureux de voir Curry revenir sur un terrain de la NBA et a ajouté que le match lui manquait. Avec toute la ligue manquant Curry, personne ne lui a plus manqué que Steve Kerr et les Warriors. Avec Steph dans l’alignement, ils ont pu rivaliser avec l’une des meilleures équipes de l’Est. Sans lui, ils ont compilé le pire record de la NBA et sont actuellement prévus pour un premier choix au repêchage de cet été.

