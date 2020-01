LeBron chute 31, Kuzma avec 23 dans la victoire de retour aux Rockets

LeBron James avait 31 points et Kyle Kuzma avait 23 points alors que les Lakers de Los Angeles se sont redressés après un déficit à deux chiffres pour vaincre les Houston Rockets dans une affaire ABC en prime time, 124-115.

Les Lakers sont revenus dans la colonne des victoires après avoir subi leur première défaite contre une équipe de moins de .500 lors de la défaite de mercredi contre le Orlando Magic. Bien que ce soir n’ait pas été facile, les Lakers ont clairement indiqué combien de niveaux ils sont meilleurs que leurs adversaires samedi, même si la zone arrière de Houston, James Harden et Russell Westbrook, a combiné pour 69 points.

LeBron James a récolté 12 passes avec ses 31 points sur 13 pour 25 tirs alors qu’il jouait un jeu plus efficace que son homologue MVP James Harden, qui était de 8 pour 20. Merci à LeBron et Kuzma, ainsi qu’à 20 points de Danny Green et Kentavious Caldwell-Pope, les Lakers se sont ralliés de 11 points au deuxième trimestre pour retirer la victoire et commencer leur road trip 1-0.

Prochain pour les Lakers, ils se dirigent vers Boston pour affronter une solide équipe de Celtics qui est actuellement n ° 3 de la Conférence de l’Est.

