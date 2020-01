LeBron connecte son coéquipier Troy Daniels avec plusieurs paires de nouvelles chaussures

Ce n’est peut-être plus Noël, mais LeBron James a été très généreux avec un cadeau à son coéquipier des Los Angeles Lakers, le garde de réserve Troy Daniels.

Il a offert à Daniels les coups de pied un jour avant le départ des Lakers pour un road trip de cinq matchs qui les mènera à Houston, New York, Boston et Philadelphie. Daniels pourrait être chargé de prendre plus de tirs, ce qu’il a fait au cours des derniers matchs avec Anthony Davis toujours blessé. Daniels marque en moyenne neuf points par match au cours des quatre matchs sans Davis, dont une sortie de 17 points contre le Orlando Magic mercredi.

Même si les Lakers ont perdu contre le Magic, LeBron a accroché Daniels avec tout le cadeau: plusieurs paires de ses chaussures de signature.

Markelle Fultz a fait quelques dégâts contre James dans les LeBron 17. Peut-être que James pense que les chaussures ont été la clé du succès de Fultz et veut s’assurer que Daniels a le même avantage.

Les Lakers s’affronteront contre les Rockets plus tard samedi soir (20 h 30 HE, retransmis à l’échelle nationale sur ABC).

