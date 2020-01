LeBron crée plus de points grâce à ses passes décisives que quiconque en NBA

LeBron James a dirigé la NBA pour les passes décisives pendant toute la saison et il est en mesure de le faire pour la première fois de sa carrière. Mais avec le nombre de points qu’il marque et les regards qu’il crée, non seulement il fait plus de passes décisives, mais ses passes sont également plus efficaces que quiconque en NBA malgré ses 35 ans il y a un mois.

C’était la prémisse pour le scientifique de tir ESPN Kirk Goldsberry de faire valoir que LeBron James mérite plus de considération pour le prix MVP 2020 qu’il ne l’a obtenu jusqu’à présent cette saison. Avec des chiffres audacieux et un excellent record pour Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, ainsi que le jeu de James Harden de Houston et de Dallas Luka Doncic, James n’a pas souvent été considéré pour le MVP. Mais les points qu’il crée sont spéciaux, selon Goldsberry. Il crée évidemment plus de passes décisives que quiconque, mais ses passes décisives sont également plus efficaces que quiconque.

Anthony Davis étant toujours une menace pour le dunk est incroyablement efficace, mais les tireurs à 3 points des Lakers, tels que Kentavious Caldwell-Pope et Danny Green, créent beaucoup de problèmes pour les défenses qui saisissent LeBron.

