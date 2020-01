LeBron dit que “la haine n’a pas de limite d’âge” après le pop-corn lancé sur Bronny

Quelques heures avant que LeBron James et ses Lakers de Los Angeles s’affrontent contre les Celtics de Boston au TD Garden, LeBron a rempli son rôle de papa des étoiles en plus de joueur de basket-ball de superstar en assistant au match de son fils Bronny Jr. à Springfield, à proximité. , Mass. Cependant, un moment viral du jeu a attiré l’attention de LeBron et ce n’était pas un moment positif.

Selon une vidéo du jeu, un jeune fan a jeté du pop-corn sur le terrain tandis que le fils de LeBron, Bronny, entrait dans la balle alors qu’il était dans le match pour Sierra Canyon. Cette vidéo a incité LeBron à déclarer que sa famille n’avait pas peur des ennemis ou des lanceurs de pop-corn, quel que soit leur âge.

LeBron aurait commandé un hélicoptère pour l’emmener du Basketball Hall of Fame à Springfield, où son fils jouait, au TD Garden de Boston pour affronter les Celtics. Lundi est le deuxième match d’un road trip de cinq matchs pour les Lakers.

