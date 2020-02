LeBron dit que l’équipe All-Star honorera Gigi Bryant à cause de sa fille

Nous commençons à peine à voir comment les Lakers de Los Angeles et le monde du basket-ball honorent la mémoire de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère il y a huit jours. L’un des plus grands événements du calendrier du basket-ball sera également le site des hommages à Bryant, les deux équipes du NBA All-Star Game portant des numéros pour honorer Kobe et Gigi.

La NBA a annoncé la semaine dernière que l’équipe LeBron porterait le numéro 2, le numéro que Gigi portait en jouant pour son équipe de la Mamba Academy, tandis que l’équipe Giannis porterait le numéro 24 du match. James a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait choisi de porter le n ° 2 lundi et il a déclaré que le choix était inspiré par sa propre fille Zhuri, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times.

James a essayé de trouver des moyens d’honorer Zhuri et d’honorer encore plus les femmes ces dernières années. L’année dernière, il a sorti une version spéciale de sa chaussure signature Nike exclusivement pour les femmes, la Nike LeBron 16 Harlem Fashion Row. Il a dit que sa fille était également une inspiration majeure pour ce choix.

