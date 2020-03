LeBron dit qu’il ne joue pas à des jeux sans fans dans l’arène

Vendredi, la NBA aurait envoyé une note aux 30 équipes sur la préparation de la possibilité de jouer à des matchs sans fans dans l’arène en raison de préoccupations concernant le Coronavirus. Les ligues sportives professionnelles en Europe, par exemple, ont déjà pris cette mesure pour ralentir la propagation de cette maladie.

LeBron James a été interrogé sur cette possibilité après la victoire catégorique des Lakers de Los Angeles sur Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks au Staples Center vendredi. En ce qui concerne LeBron, si vous envisagez de jouer à des matchs de la NBA sans aucun fan dans l’arène, vous pourriez tout aussi bien ne pas jouer du tout.

“Nous jouons à des jeux sans les fans?” James a demandé tout en clarifiant une question d’un journaliste de la piscine rassemblé à son casier. “Non, c’est impossible. Je ne joue pas, si je n’ai pas les fans dans la foule, c’est pour ça que je joue.

«Je joue pour mes coéquipiers et je joue pour les fans. Voilà toute l’histoire. Si je me présente dans une arène et qu’il n’y a pas de fans là-bas, je ne joue pas. Ils peuvent donc faire ce qu’ils veulent. »

LeBron a fait ces commentaires après que ses Lakers aient vaincu les Bucks en déplacement 113-103. James a terminé avec 37 points, huit rebonds et huit passes décisives. Giannis, quant à lui, a totalisé 32, 11 et six.

.