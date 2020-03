LeBron, Durant et Anteto, certains des bénéficiaires de la pause

Avec la période de suspension de la ligue encore indéfinie, les équipes de la NBA ont libéré leurs joueurs pour se reposer, prendre soin d’eux-mêmes et éviter de propager le coronavirus. Cependant, vous devez penser que la ligue reviendra éventuellement et que cela se produira peut-être longtemps. C’est pourquoi nous analyserons cinq équipes qui pourraient grandement bénéficier de cette pause.

Milwaukee Bucks: La meilleure équipe NBA jusqu’à la suspension pourrait en bénéficier non seulement parce que Giannis Antetokounmpo pourra se reposer et recharger ses batteries, mais aussi parce qu’elle était dans un mauvais moment avant que tout ne soit suspendu. En plus d’avoir le Grec parmi les cotons, Mike Budenholzer pourra en profiter pour regarder car il a perdu les derniers matchs et corrige les choses.

Los Angeles Lakers: L’équipe de Los Angeles pourra donner du repos à LeBron James et Anthony Davis, qui ont été touchés tout au long de la saison, ainsi qu’au reste de l’équipe vétéran. Aucune explication n’est plus nécessaire que cela, car nous savons tous ce que LeBron peut faire en mode éliminatoire et s’il arrive avec son corps et son esprit reposés.

La star du jazz Donovan Mitchell a été testée positive pour le coronavirus, selon des sources de la ligue à ESPN. Les joueurs de jazz disent en privé que Rudy Gobert avait été négligent dans le vestiaire en touchant d’autres joueurs et leurs affaires. Maintenant, un coéquipier de Jazz que vous avez testé positif.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 mars 2020

Utah Jazz: Au-delà d’être l’équipe avec les infections à coronavirus les plus importantes et clairement de ne pas jouer si cela allait de l’avant, les problèmes de garde-robe que le comportement de Gobert a déchaînés peuvent être atténués au fil du temps. Une fois que tout le monde sera guéri et en bonne santé, Quin Snyder aura un peu plus de facilité à réparer les choses et à remettre l’Utah sur la piste gagnante.

LA Clippers: Les Clippers profiteront de cette pause pour récupérer non seulement Paul George, mais aussi pour Kawhi Leonard pour faire une pause avant les éliminatoires. L’après-saison 2019 Kawhi a été une bête à Toronto et maintenant qu’il peut arriver en bonne santé et reposé, il va essayer de faire de même à LA.

Filets de Brooklyn: L’équipe avec les blessures les plus importantes de la NBA pourrait passer d’une équipe du peloton à une véritable menace. Si Kevin Durant et Kyrie Irving sont en bonne santé au moment où tout est réglé, peu d’équipes NBA seraient meilleures qu’eux. Plus la pause est longue, mieux c’est pour les filets.

