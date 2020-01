LeBron élimine la question de savoir si son fils sera repêché par Knicks

Même maintenant que LeBron James est dans son crépuscule de carrière, vivant sa nouvelle vie avec sa famille à Los Angeles, le rêve de le voir jouer tous les soirs au Madison Square Garden en tant que membre des New York Knicks est toujours vivant. À tel point que James a été interrogé sur la possibilité de jouer pour les Knicks, au cas où son fils de 14 ans, Bronny Jr., serait repêché par eux.

La prémisse de la question, sur le fait que le fils de LeBron soit repêché dans un avenir lointain où LeBron est toujours dans la ligue, comme il l’espère, a été écartée parce que LeBron veut juste que Bronny se soucie d’être en neuvième année.

Bien que Bronny et l’équipe de Sierra Canyon sur laquelle il se trouve aient déjà un public plus important que tout ce que nous avons vu pendant la carrière de LeBron au lycée, il est toujours au lycée. LeBron et la famille ont également veillé à ne pas laisser Bronny faire des entretiens avec les médias jusqu’à ce qu’il soit diplômé.

Après que l’expérience de LeBron au lycée ait été tout sauf normale, LeBron essaie de s’assurer que ses enfants ont un peu plus de normalité dans leurs expériences scolaires.

