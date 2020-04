“LeBron est le joueur qui m’a le plus surpris pour tout ce qu’il bouge”

José Manuel Calderón, Récemment retiré de ses 14 ans de carrière dans la NBA, il a qualifié LeBron James de joueur qui l’a le plus “surpris” par “tout ce qui bouge à la fois sur et en dehors du terrain”, tandis que son ancien coéquipier Sergio Rodríguez a souligné Jamal Crawford comme le rival qu’il aimait le plus affronter bien qu’il soit “très difficile à défendre”.

“LeBron est le joueur qui m’a le plus surpris à cause de tout ce que cela implique, qui se déplace à la fois sur et hors du terrain. En tant que joueur, il est le joueur le plus complet, dans l’ensemble, je pense qu’il est bon en tout. Sa pensée était de vouloir gagner chaque jour. , étant le premier et le dernier à partir, mais vraiment, il n’a pas de jours de congé lorsque la saison commence. Et en tant que personne, il est super intelligent et vous pouvez lui parler de tout “, a déclaré Calderón à DAZN, qui est collecté par Europa Press.

José Manuel Calderón a montré son admiration pour LeBron James | EFE

Pour sa part, Sergio Rodríguez, qui a joué dans la NBA à deux périodes différentes, a rappelé aux joueurs contre lesquels il “était très excité de jouer”, lors de sa première étape dans la ligue américaine, à laquelle il est venu quand il était très jeune.

“Jason Williams, Allen Iverson, Shaquille O’Neal, et plus tard Kobe, LeBron, sont des joueurs qui veulent toujours jouer contre eux, Tracy McGrady aussi. Peut-être le joueur avec qui j’ai le plus aimé jouer, même s’il était très difficile à défendre, c’était Jamal Crawford “, a rappelé l’actuel joueur d’Armani Milan.

