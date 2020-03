LeBron et AD offrent un coup de poing dévastateur de 1 à 2 points par rapport aux dollars

Dans le deuxième match très attendu entre les Lakers de Los Angeles et les Milwaukee Bucks, LeBron James a livré une performance de niveau MVP, mais son colistier Anthony Davis a également livré une excellente performance, surpassant un excellent match de Giannis Antetokounmpo. James a terminé avec 37 points, un sommet, avec huit rebonds et sept passes décisives, tandis qu’Anthony Davis a récolté 30 points dans le match, dont beaucoup en deuxième demie. Avec cette victoire, les Lakers ont également décroché une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013.

Les deux équipes ont donné le ton au début d’une bataille défensive acharnée. Avec la défense n ° 1 de Milwaukee et les Lakers. La défense n ° 3 entrant dans le match de vendredi, les deux équipes étaient bloquées sur leurs objectifs. Les Lakers ont utilisé leur taille sur tout le terrain pour harceler le MVP en titre et la défense des Bucks a été enfermée contre Anthony Davis et LeBron James. Mais à maintes reprises vendredi, contrairement à la première rencontre entre les deux équipes, LeBron James a pris le contrôle des choses en attaque en marquant le ballon.

James a marqué 14 de ses points au troisième quart-temps et a eu quelques bons moments en tête-à-tête dans sa bataille contre Antetokounmpo. Davis, aussi, avait 11 points dans le quart et il a de nouveau suivi avec des chiffres à deux chiffres au quatrième trimestre, marquant presque tous ses points dans la seconde moitié lorsque les Lakers en avaient le plus besoin pour se retirer des Bucks. James, Davis et même JaVale McGee ont bien fait de perturber Giannis même s’il a toujours bien tiré du terrain.

Antetokounmpo n’a jamais cédé aux Lakers avec un excellent match avec 32 points, 12 rebonds et six passes décisives. Donte DiVincenzo a été le joueur qui a fait le plus pour aider Giannis, marquant 17 points sur le banc et aidant à un rallye des Bucks au quatrième trimestre après que les Lakers aient mené jusqu’à 15. Khris Middleton a eu une nuit terrible, allant de 5 à 19 du terrain.

Pendant ce temps, les Lakers ont eu beaucoup de contributions de leurs joueurs comme JaVale McGee (11 rebonds, 3 interceptions), Danny Green (30 minutes, 2 3 points), la défense embêtante d’Avery Bradley et quelques minutes clés dans la seconde moitié d’Alex Caruso.

Mais les Lakers n’ont pas beaucoup de temps pour célébrer car ils affronteront les Clippers dimanche.

