LeBron et Anthony Davis affichent une paire de 30-10 matchs, rejoignent l’histoire des Lakers

LeBron James et Anthony Davis ont continué de revendiquer le titre de meilleur duo de la NBA avec leur paire de performances de qualité mercredi soir contre les Denver Nuggets.

James et Davis ont mené les Lakers de Los Angeles à une victoire de 120-116 en prolongation sur les Nuggets. Selon Justin Kubatko de Stat Muse, James et Davis sont devenus la première paire de coéquipiers des Lakers à marquer à la fois au moins 30 points et à 10 rebonds depuis que Pau Gasol et feu Kobe Bryant ont accompli l’exploit en mars 2008.

James avait un triple-double, marquant 32 points, saisissant 12 rebonds et récoltant 14 passes décisives. Davis a marqué 33 points et pris 10 rebonds. Avec la victoire, les Lakers sont entrés dans la pause des étoiles avec le meilleur record de la Conférence Ouest.

Les Lakers sont une franchise remplie de duos historiques. Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar ont aidé les Lakers à remporter cinq titres dans les années 1980. Bryant et Shaquille O’Neal ont mené les Lakers à trois championnats consécutifs de 2000-2002. Bryant et Gasol ont été les meilleurs joueurs des équipes de championnat des Lakers en 2009 et 2010.

Alors que la saison se poursuit, les Lakers auront besoin de plus de jeu de haut calibre pour James et Davis pour rester au sommet de l’Ouest. James et Davis sont les seuls autres coéquipiers à part Russell Westbrook et James Harden à se classer dans le top 15 de la ligue pour les points par match.

Los Angeles jouera contre les Grizzlies de Memphis au Staples Center le 21 février à leur premier match de retour de la pause des étoiles.

