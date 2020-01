LeBron et Kobe ont partagé la dernière conversation téléphonique samedi soir

Non seulement le décès de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère, a été si choquant à cause de la tragédie, mais aussi à cause du timing. Moins de 24 heures après que LeBron James a dépassé Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA, Kobe était dans l’esprit de tout le monde. Mais pour James, les deux étaient plus proches que cela vers la fin de la vie de Bryant. Certains de ses coéquipiers des Lakers ont également pu assister à cette connexion.

Tard samedi soir, quelques heures avant le tragique vol en hélicoptère, James et Bryant ont partagé une conversation téléphonique que certains des coéquipiers des Lakers de LeBron ont écouté lors de l’appel entre deux légendes de la NBA, selon Shams Charania de The Athletic and Stadium.

LeBron a parlé après avoir dépassé Kobe de ce que Kobe signifiait pour lui dans sa carrière, voyant un joueur passer du lycée à la NBA et également la connexion personnelle qu’ils partageaient après que Bryant ait offert à un jeune LeBron une paire de ses chaussures. Mais on ne peut qu’imaginer l’éventail des émotions qu’il ressent maintenant.

Dans le cadre du processus de deuil, la NBA a annoncé que le match prévu mardi entre les Lakers et les Clippers a été reporté. Le jeu n’a pas encore été reprogrammé.

.