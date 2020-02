LeBron félicite Kelce, Reid et Chiefs pour avoir remporté le Super Bowl

LeBron James a regardé avec nous tous les Chiefs de Kansas City revenir de 10 points au quatrième quart contre les 49ers de San Francisco pour remporter le Super Bowl LIV 31-20. Après la victoire, King James a crié le chef All-Pro TE, Travis Kelce, sur Twitter avec leur entraîneur-chef Andy Reid.

Comme James, Kelce est originaire du nord-est de l’Ohio et est diplômé de Cleveland Heights High School avant de jouer à l’Université de Cincinnati sur le chemin de la NFL. Kelce a marqué un touché décisif tard dans le Super Bowl tout en terminant le match avec six attrapés et 43 verges.

Pendant ce temps, Andy Reid a finalement encaissé une victoire du Super Bowl tant attendue après avoir été l’entraîneur avec le plus de victoires dans l’histoire de la NFL sans remporter le grand match. Il avait auparavant mené les Eagles de Philadelphie à un Super Bowl qu’ils avaient perdu contre les New England Patriots.

Patrick Mahomes, QB de Kansas City, a été nommé MVP du Super Bowl LIV après avoir guidé les Chiefs vers la victoire en 11 points. Il a terminé 26 des 42 pour 286 verges au sol et deux touchés au sol, ajoutant 29 verges au sol et un point au sol.

Au cours du deuxième trimestre, LeBron a fait sa seule apparition commerciale du jeu en faisant la promotion d’un nouveau Hummer tout électrique de General Motors.

.