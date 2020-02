LeBron frappe un sauteur fadeaway pour sceller la victoire de dimanche contre les Celtics

LeBron James a frappé un important sauteur avec 25 secondes à jouer et Anthony Davis a scellé le match avec une paire de lancers francs pour aider les Lakers de Los Angeles à s’échapper avec une victoire de 114-112 dimanche après-midi contre les Celtics de Boston. Jayson Tatum de Boston a terminé avec un sommet de 41 points, mais il a été appelé pour une faute offensive sur la possession offensive finale de Boston alors qu’il tentait de frapper un tir pour gagner le match ou de l’envoyer en prolongation.

Davis a mené les Lakers avec 32 points et 13 rebonds tandis que James a terminé avec 29 points, neuf passes et huit rebonds.

Bien que les Lakers aient rapidement pris de l’avance, les Celtics n’ont jamais été loin derrière et ont aidé à créer un jeu où ils sont restés sur la hanche de L.A. toute la nuit. La plus grande avance de Los Angeles était de 11, tandis que Boston a pris une brève avance de 7 points au troisième trimestre alors que Jayson Tatum a pris feu aux deuxième et troisième trimestres, marquant 35 points avant même le début du quatrième trimestre. Pendant la majeure partie de la nuit, Tatum a été le meilleur joueur au sol.

Bien qu’Anthony Davis soit l’un des pionniers du joueur défensif de l’année, la décision des Lakers de le transformer en Tatum a bien fonctionné pour Boston. Tatum a fait un excellent travail pour mélanger ses commandes et ses sauts, atteignant la ligne 15 fois pour diriger tout le monde dans le match.

En plus des deux étoiles, Kyle Kuzma a fortement stimulé le banc en marquant 16 points et en faisant partie de la formation de clôture des Lakers contre un groupe très polyvalent de Boston.

Davis a frappé un énorme 3 points avec un peu plus de deux minutes à jouer pour donner à L.A une avance de 108-105. Gordon Hayward a répondu avec un sauteur de milieu de gamme pour atteindre 108-107. Davis a ensuite raté un layup sur la possession qui a suivi, ce qui a mené à Jaylen Brown à 3 points pour mettre Boston 110-108 avec 1:17 à faire. Un échange de biens vides a conduit James à une faute sur une tentative de lay-up, mais il a raté le deuxième lancer franc, laissant les Lakers à 110-109. Cependant, la balle lâche sur le rebond a été réputée partir de Boston et a donné aux Lakers une chance de plus.

Brad Stevens a également été appelé pour une technique de 15,5 secondes à gauche, bien que Davis ait raté le lancer franc. Davis a ensuite frappé deux lancers francs sur la prochaine possession des Lakers pour leur donner une avance de 113-110. Une faute de balle lâche sur LeBron a donné aux Celtics deux lancers francs pour réduire l’avance à 113-112.

