LeBron James a dépassé Isiah Thomas pour la 8e place sur la liste des passes décisives

LeBron James est l’un des rares joueurs de la NBA dans l’histoire de la ligue qui a sans doute choisi des équipes plus avec son passage que sa capacité de marquer.

Au cours de ses 17 saisons, James est devenu un maître de l’exécution d’une infraction et, lundi, ses talents lui ont valu une nouvelle étape. James s’est emparé de la place de n ° 8 sur la liste des leaders des passes décisives, passant devant le meneur du Temple de la renommée Isiah Thomas. James a mené les Lakers de Los Angeles à une victoire de 128-99 contre les Cavaliers de Cleveland, marquant un sommet de 31 points et totalisant huit passes décisives.

James a actuellement 9 067 passes décisives en carrière et est assis derrière son bon ami Chris Paul, qui est classé septième.

Le meneur de jeu ultime, James restera le point de départ par excellence. Tout en jouant principalement au meneur cette saison, James a eu une année de carrière en passant le ballon. Il mène la ligue en passes décisives, avec une moyenne de 10,7 passes décisives par match.

La valeur que James détient en tant que passeur, celui qui peut changer la dynamique d’un jeu, n’aurait pas pu être plus évidente dans la victoire des Lakers sur les Cavaliers. Au cours du premier semestre, James n’était pas aussi agressif. Il a récolté huit points et deux passes décisives avant la mi-temps – et les Lakers n’étaient toujours que d’un point.

Mais au cours de la seconde moitié, James a pris le contrôle du jeu, choisissant ses places comme s’il était un joueur d’échecs magistral. Il a récolté 23 points et six mentions d’aide en seconde période.

La capacité de James à influer sur un jeu de diverses manières est ce qui fera la force de son héritage. Alors qu’il poursuit sa carrière, il n’est pas trop fou de penser qu’il pourrait être classé parmi les cinq meilleurs de tous les temps en points et passes décisives avant de prendre sa retraite.

