LeBron James a des réflexions sur le scandale de tricherie des Astros et Rob Manfred

Le scandale des voleurs de panneaux électroniques des Astros de Houston a pris sa propre vie, avec une colère palpable tout au long du baseball, tant par le manque de contrition hors de Houston que par la punition légère du commissaire de la MLB, Rob Manfred. C’était principalement confiné au baseball jusqu’à mardi, lorsque la star des Lakers, LeBron James, est intervenue.

Il semble que chaque nouveau jour apporte une star qui remet en question l’enquête sur le baseball ou exprime sa déception sinon sa colère envers les Astros. Cody Bellinger a déclaré que le joueur de deuxième but de Houston, Jose Altuve, avait volé le MVP AL 2017, et le finaliste Aaron Judge a déclaré que le championnat des Astros “n’avait aucune valeur”. Mike Trout, généralement silencieux sur de telles affaires, a même sonné pour châtier les Astros.

LeBron brandissait son propre marteau avec une paire de tweets.

Écoutez, je sais que je ne joue pas au baseball, mais je suis dans le sport et je sais que si quelqu’un me trompe pour avoir remporté le titre et que je le découvre, je serais F * ^ king furieux! Je veux dire incontrôlable sur ce que je ferais / pourrais faire! Écoutez ici le commissaire de baseball, écoutez votre …..

– LeBron James (@KingJames) 18 février 2020

Aussi géniale que l’ouverture «Écoutez, je sais que je ne joue pas au baseball mais je suis dans le sport» (en particulier en capitalisant Sports), les choses sont devenues passionnantes avec «Écoutez ici le commissaire au baseball».

Ce n’était pas seulement un cliffhanger, avec une attente de trois minutes avant le tweet de suivi de LeBron (nous lui pardonnerons de ne pas avoir enfilé les tweets), mais il y avait une forte ambiance de “U bum” qui nous a fait savoir que LeBron était vraiment travaillé.

“Littéralement, la balle est dans votre camp (ou devrais-je dire terrain)” a une énergie extrême de papa, et en tant que pourvoyeur de jeux de mots et de jeux de mots, je ne peux même pas être fou. Cela aurait été une belle fin avec LeBron nous donnant un autre «Sports!» Capitalisé (grand fan de Huey Lewis, par hasard?).

Mais ensuite, LeBron a pris cela au niveau suivant avec le hashtag #JustMyThoughtsComingFromASportsJunkieRegardlessMyOwnSportIPlay.

À tout le moins, nous avons atteint un point de saturation avec le baseball prend ce scandale Astros, donc LeBron a insufflé un peu d’air frais dans le cycle de nouvelles. Je sais que LeBron est occupé avec tout ce truc de basket-ball, mais peut-être que pendant son temps libre, il peut faire du clair de lune en tant que commissaire des sports!