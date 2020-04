LeBron James a dit à Kendrick Perkins qu’il allait “ récupérer mon trône ” avant la saison 2019-2020 de la NBA

Après une première saison décevante avec les Lakers de Los Angeles, LeBron James a fait l’objet de nombreuses critiques pendant l’intersaison et beaucoup se sont demandé s’il avait finalement commencé à ralentir après 16 saisons NBA.

Un certain nombre de joueurs cherchaient soudain à prétendre être le meilleur joueur de la ligue, mais la plupart pointaient Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo était absolument dominant la saison dernière et à l’approche de la saison NBA 2019-2020, il était encore une fois le favori pour remporter un autre prix. Mais James a passé tout l’été à se préparer à montrer à la NBA qu’il n’abandonnait pas encore ce titre. Même encore, la plupart des membres de la ligue avaient beaucoup de questions, y compris certains des amis proches de James.

Un tel ami était Kendrick Perkins, qui a choisi Antetokounmpo sur James lors de son vote de joueur le plus utile de la NBA 2019-2020, selon Joe Vardon de The Athletic:

Perkins a montré, comme exemple de son parti pris évitant, de choisir Giannis Antetokounmpo comme choix de pré-saison pour MVP, par rapport à son ami LeBron, avec qui il a passé un été à jouer pour les Oakland Soldiers, une équipe de l’AAU, au lycée.

Cela ne convenait pas à James, qui avait un message lorsque Perkins lui a parlé de sa sélection de pré-saison:

«Je lui ai envoyé un SMS et je lui ai dit. “Écoutez mec, j’ai Giannis devant vous”, a déclaré Perkins. “Et c’est à ce moment-là qu’il m’a renvoyé un texto et m’a dit:” Oh, ne t’inquiète pas, je vais reprendre mon trône. ” [expletive]. “Il me dit:” Je suis, [expletive]. »»

Il était clair depuis le début de la saison que James était en mission pour montrer au monde qu’il était toujours au sommet de la NBA. Il a pris la relève en tant que meneur des Lakers, a mené la ligue aux passes décisives et a été exceptionnel toute la saison en les menant au meilleur record de la Conférence de l’Ouest.

Par coïncidence, la course revenait à James et Antetokounmpo avant le report de la saison. Ce dernier avait apparemment presque décroché son deuxième prix consécutif, mais le premier réduisait rapidement l’écart et l’avait même dépassé sur certains bulletins de vote, bien que la majorité soit toujours favorable à Antetokounmpo.

Néanmoins, James est entré dans cette saison avec un point à prouver et il a fait exactement cela. Même lorsque ses amis n’étaient pas sûrs, il a fait savoir qu’il allait reprendre sa couronne et il l’a fait.