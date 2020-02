LeBron James a du mal à surmonter la mort de Kobe Bryant

LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont réussi à remporter une victoire dans un autre chapitre de leur rivalité avec les Celtics de Boston juste un jour avant qu’un mémorial ne soit organisé pour le légendaire Kobe Bryant.

Bien que les Lakers aient fait ce qu’ils pouvaient pour reprendre les affaires comme d’habitude, le décès soudain et tragique de Bryant continue de persister auprès des joueurs et des fans.

James a joué un rôle central en aidant à honorer la mémoire de son bon ami. Cependant, il a admis qu’il était toujours difficile de discuter du sujet, selon Mark Medina d’USA Today:

«Son maillot est assis dans mon casier en ce moment. Mais cela me met juste dans un état d’esprit difficile si je continue à harponner dessus, si vous pouvez respecter cela », a déclaré LeBron James.

Les commentaires de James sont certainement compréhensibles compte tenu de la proximité de la paire en tant qu’amis et concurrents. Bryant l’avait accueilli à bras ouverts quand il a commencé son nouveau chapitre à Los Angeles et lui a officiellement transmis le flambeau de la franchise des Lakers. Quoi qu’il en soit, il comprend que les attentes restent aussi élevées que jamais.

Il est difficile de ne pas se souvenir de l’héritage que Kobe Bryant a laissé sur le terrain et en dehors. Sa présence reste aussi forte que jamais au Staples Center, et des affrontements très controversés comme celui qu’ils avaient contre les Celtics évoquent des souvenirs de quand il laissait sa marque sur la plus grande rivalité du basket-ball.

Alors que le service offrira aux amis et aux fans une dernière chance de dire au revoir, l’aiguillon de cette perte sera toujours ressenti par ceux qu’il a le plus touchés.