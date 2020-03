LeBron James a fourni un Taco mardi pour nourrir 1 300 personnes à Akron

LeBron James a fait savoir au cours des dernières années combien il aime les tacos, surtout quand ils viennent mardi. Mais Taco Tuesday a une nouvelle signification plus importante à la lumière d’une pandémie mondiale qui a complètement changé la majeure partie de la vie américaine.

En raison de la propagation rapide du coronavirus, les écoles à travers le pays se tournent vers l’apprentissage à distance ou sont reportées. L’une des écoles touchées est l’école I Promise à Akron, Ohio, que LeBron James a aidé à démarrer, mais qui fait partie du district scolaire public d’Akron. Mardi, James et l’école ont commencé un programme Taco Tuesday de deux semaines pour 340 élèves I Promise et leurs familles.

Mardi prochain, près de 700 repas seront livrés pour compléter un programme de deux semaines. Au total, les repas distribués se sont approchés de 1 300, selon Jeff Zillgitt des USA TODAY.

Les repas ont été distribués en respectant les protocoles de distanciation sociale:

Le copropriétaire d’Akron Family Restaurant, Nick Corpas, a déclaré qu’il avait reçu un appel la semaine dernière et était ravi de vous aider. Il a commencé à faire ses commandes presque immédiatement et a commencé à préparer les repas lundi. Lui et les employés du restaurant sont arrivés au restaurant à 6 h (HE) mardi pour cuisiner et assembler les repas.

Il a dit qu’ils avaient fini vers 16 heures et que des volontaires du LJFF avaient garé des voitures devant le restaurant. Conformément aux recommandations de distanciation sociale, les volontaires sont restés dans leurs voitures tandis que les travailleurs et les volontaires ont placé la nourriture dans des troncs.

Chaque plateau de service a fourni de la nourriture pour quatre à cinq personnes – assez pour que plus de 1 300 personnes puissent dîner.

Alors que la propagation du coronavirus et la pandémie ont forcé tout le monde à l’intérieur, LeBron maintient son engagement à aller au-delà de ses enfants à l’école I Promise. Le coéquipier des Lakers de LeBron, Kyle Kuzma, s’est également engagé à fournir 500 repas par semaine aux enfants de sa ville natale de Flint, Michigan, par le biais du Flint YMCA.

.