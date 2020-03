LeBron James a motivé «à être le meilleur joueur de tous les temps», pas les MVP Awards

Non pas qu’il se soucie des quatre trophées NBA MVP probablement assis dans son étui à trophées inimaginablement plein, mais LeBron James, incontestablement l’un des plus grands joueurs à avoir honoré le bois dur, n’est pas motivé par la victoire du trophée MVP.

Répondant à des questions lors de la mêlée médiatique des Lakers de Los Angeles, King James a répondu à une question sur le classement des MVP parmi les choses qui le motivent.LeBron n’a pas tardé à établir le record de ce qui le motive.

“Le joueur par excellence de la saison régulière ne m’a jamais motivé”, ironise-t-il. «Être le meilleur, être le meilleur à avoir jamais joué au jeu, m’a motivé et cela m’a permis d’être plusieurs fois MVP de la ligue.»

“Mais je ne suis jamais entré dans la saison en disant que le MVP de la ligue est ce que je veux être. Je suis entré dans la saison en disant: «D’accord, je veux être le MVP de cette équipe. Je veux être le meilleur joueur du monde. »

La façon dont j’aborde mon jeu tous les jours, comment je prends soin de mon corps tous les jours a donné lieu à des choses comme ça.

Que vous ayez LeBron classé au-dessus ou au-dessous de Michael Jordan, Bill Russell ou Kareem Abdul-Jabbar – tous les joueurs qui ont été mentionnés dans la conversation pour le meilleur joueur de tous les temps (GOAT) – il est indéniable que le savant de basket-ball de race Akron a mis dans le travail nécessaire pour être mentionné dans le même souffle que les joueurs les plus emblématiques de la ligue.

Entré dans la ligue à 19 ans, James a rapidement montré une compréhension avancée du jeu qui a mis en évidence un esprit vif de basket-ball tandis que son athlétisme et sa force lui ont permis de devenir l’un des joueurs les plus dominants de la ligue depuis le jour 1.

Son premier passage avec les Cavaliers de Cleveland n’a donné aucun championnat NBA bien qu’il ait affronté les Spurs de San Antonio en finale de la NBA lors de sa quatrième saison. Pourtant, les instincts de surnaturel de James, ses blocs de chasse exclusifs et ses exploits de pointage sensationnels sont devenus la légende de la ligue et lui ont permis de défier la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant pour le manteau du meilleur du jeu.

Il a remporté le titre de recrue de l’année en 2004 avant de remporter le prix MVP de la NBA en 2009 et 2010.

Après la saison 2009-10, la majorité des fans et des analystes – avec la ligue – considéreraient LeBron comme le meilleur joueur de la NBA et sa décision de rejoindre le Miami Heat en tant qu’agent libre en 2010 a secoué l’Association jusqu’à sa fondation . Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne remporte son premier championnat NBA et après une performance décevante en finale NBA 2011 qui l’a aidé à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui, James gagnerait un championnat en 2012 et 2013.

Des saisons qui l’ont également vu remporter les prix MVP de la saison régulière et des finales NBA.

Maintenant, LeBron n’a pas remporté de prix MVP en saison régulière depuis 2013, bien qu’il ait eu plusieurs fois le statut de MVP de la ligue. Il a également un dossier cette saison, les Lakers ayant le meilleur dossier de la Conférence de l’Ouest et en grande partie grâce au leadership de James et à son excellence sur le terrain.

Malheureusement, bien que James n’ait pas pu prendre l’avantage sur Stephen Curry à la suite de la domination des Golden State Warriors, il est peu probable qu’il bat Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks pour son cinquième prix MVP cette saison. Pourtant, comme en 2016, James pourrait très bien remporter le titre de MVP de la finale.

Dans sa quête pour atteindre le statut de GOAT, les championnats sont considérés comme le facteur le plus important pour que ses rêves deviennent réalité.

Un record de 3-6 en finale ne lui rend pas service, mais avec toutes ces pertes sauf une, alors que son équipe était naturellement surpassée, il a une certaine latitude. De plus, il s’est rendu à la finale de la NBA pendant huit années consécutives et pourrait devenir le premier joueur à diriger trois franchises différentes vers un championnat.

Cela dit, remporter son quatrième championnat cette saison le rapprochera de Jordan et des six anneaux d’Abdul-Jabbar.

En fin de compte, il est plus que probable qu’une autre victoire en finale soit ce qui motive le roi plus que toute autre chose cette saison.

.