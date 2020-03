LeBron James a offert des baskets peintes à la main par un fan à Memphis

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, fait son retour sur le terrain de basket-ball pour le match de samedi soir contre les Grizzlies de Memphis, ce qui lui a également offert une incroyable opportunité de recevoir un cadeau d’un fan dévoué de Memphis. Memphis a été un endroit où LeBron a reçu beaucoup d’amour au fil des ans. Pas plus tard que la saison dernière, LeBron a donné une paire de ses chaussures à un gardien de vestiaire de Memphis et samedi soir, ce cadeau de chaussures lui a été rendu au FedEx Forum de Memphis. Cependant, celles qu’il a obtenues d’un fan étaient des chaussures spéciales peintes à la main qui avaient des images de James au fil des ans et représentent son incroyable carrière.

D’après l’apparence de la chaussure, le fan a fait une version personnalisée des LeBron 16 de la saison dernière avec un art spécial partout dans la chaussure. Ils ont non seulement fait de l’art spécial sur l’orteil, mais il semble qu’ils aient également teint une partie du tissu en tricot de combat sur la chaussure. Criez à l’artiste pour un travail incroyable.

.