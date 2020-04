LeBron James a passé dimanche à regarder le septième match de la finale Est 2012

Dans le cadre de sa fin de matinée et de son début d’après-midi dimanche, LeBron James a fait un voyage dans l’un des plus grands moments de sa carrière en 2012 en regardant le match 7 de la finale de la Conférence de l’Est 2012, qui a été diffusé sur NBA TV. NBA TV et ESPN ont tous diffusé des jeux classiques au cours des dernières semaines dans l’espoir de faire découvrir aux fans de la NBA le jeu que nous aimons. James, qui a lui-même joué dans quelques jeux classiques, est tombé sur l’un d’eux dimanche, bien qu’il ne s’agissait pas d’une séance de questions / réponses en direct comme celle qu’il a taquinée plus tôt dans la semaine.

James a tagué beaucoup de ses anciens coéquipiers de Heat comme Dwyane Wade, Chris Bosh, Udonis Haslem, Shane Battier et plus encore. Bosh a frappé l’un des plus gros tirs du match et LeBron lui a donné plus d’un cri. Bosh était probablement le plus grand nom de la classe du Temple de la renommée 2020, qui a été annoncé samedi.

Bosh sera très probablement membre du Temple de la renommée la prochaine fois que les votes arriveront et bien qu’il ait eu une carrière décorée avec Toronto, son rôle déterminant dans l’organisation de deux championnats à Miami et la réalisation de quatre finales consécutives de la NBA est la principale raison.

