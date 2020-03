LeBron James a passé mardi soir à regarder de vieux matchs de lycée

LeBron James trouve différentes façons de se divertir alors que lui et le reste du monde essaient de s’engager dans la distanciation sociale recommandée par les experts de la santé publique du monde entier. James a passé son mardi soir avec un peu de vin et quelques-uns de ses meilleurs moments au lycée, y compris un match qu’il pense que son équipe aurait dû perdre.

James a partagé le match entre son St. Vincent-St. Mary’s contre Columbus Brookhaven qui a été joué sur le campus de l’Ohio State University. James a interrompu le film, critiquant même sa propre pièce tout en se souvenant et en criant ses coéquipiers, ainsi que ses adversaires tels que Columbus Brookhaven et la star de Xavier Drew Lavender.

James a trouvé le jeu de sa dernière année sur YouTube et le décomposait comme s’il allait se préparer pour le prochain match. James manque clairement le jeu de basket-ball comme beaucoup d’entre nous, en particulier à un moment où March Madness commencerait et la NBA se préparerait pour les séries éliminatoires. Mais la nécessité de se distancier socialement et le hiatus actuel de la NBA nous forceront tous à être un peu plus créatifs en regardant le match que nous aimons tous.

