LeBron James a regardé Kobe Bryant pour être venu en NBA tout droit sorti du lycée

En 17e année, LeBron James a apparemment gravé son nom dans les livres de records tous les soirs avec les Lakers de Los Angeles.

James, dans sa deuxième saison portant le violet et l’or, a déjà franchi des jalons de carrière tels que monter sur les passes décisives de la NBA et faire la liste des buts sur le terrain.

Cependant, la plupart des bavardages de la semaine dernière concernaient sa place au sommet de la liste de pointage de tous les temps. James est actuellement quatrième, mais il est très proche de passer Kobe Bryant pour la troisième place, ce qui bien sûr à Los Angeles est un gros problème étant donné le statut légendaire de ce dernier dans l’histoire de l’équipe.

Après la victoire de l’équipe contre les Knicks de New York, James a expliqué ce que Bryant a signifié pour lui, via Spectrum SportsNet:

“Je ne sais pas. Je n’y ai pas trop pensé. C’est un autre gars que j’ai regardé quand j’étais à l’école primaire et au lycée et le voir sortir tout droit du lycée… c’est quelqu’un que j’utilise comme source d’inspiration. J’étais comme, wow, en voyant un gamin de 17 ans entrer dans la NBA et essayer d’avoir un impact sur une franchise.

J’ai utilisé ça comme motivation. Il m’a aidé avant même qu’il ne me connaisse à cause de ce qu’il a pu faire. Juste pour pouvoir à ce stade de ma carrière partager le même maillot qu’il portait, être avec cette franchise historique et juste représenter le violet et l’or c’est très humiliant. C’est génial. Kobe est une légende, c’est sûr. ”

Bryant a récemment été interrogé sur ce qu’il ressentirait à l’idée que James le place sur la liste et a fermement exprimé son soutien pour lui, disant que c’est un accomplissement qui devrait être célébré. Alors que certains fans peuvent avoir des sentiments mitigés sur James dépassant Bryant, il est indéniable à quel point l’occasion sera importante une fois qu’elle se produira.

Tout au long de la saison NBA 2019-2020, James n’a fait que minimiser ce que signifie grimper sur les listes NBA et jusqu’à présent, cela semble toujours être le cas même lorsque quelqu’un comme Bryant est impliqué. Ce genre de mentalité couplé à son insistance à se concentrer sur le succès de l’équipe actuelle est un exemple clé de l’efficacité de James en tant que leader.

Le joueur de 35 ans a reconverti le violet et l’or en prétendant au championnat et j’espère qu’il sera en mesure de maintenir ce rythme tout au long de juin.