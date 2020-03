LeBron James a sauvé la vie de Carmelo Anthony «comme MacGyver»

L’un des groupes d’amis les plus connus dans tous les sports est le quatuor de LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul et Dwyane Wade.

Ces quatre sont communément appelés le «bateau banane» en raison d’une célèbre photo virale d’eux en vacances ensemble.

James, Anthony, Paul et Wade se sont également regroupés pour s’exprimer sur les questions sociales et ont entretenu une grande amitié depuis que trois d’entre eux ont été sélectionnés lors du repêchage de la NBA en 2003. Une partie de ce qui a maintenu leur amitié bien vivante tout au long de leurs années au sein d’équipes différentes est l’expérience qu’ils ont vécue en tant que groupe.

Lors d’un Instagram Live avec Wade, Anthony a parlé du temps que James lui a sauvé la vie en plongeant ensemble en vacances, selon Joshua Espinoza de Complex:

“C’était ma faute cependant, j’essayais toujours de voir le dernier morceau du barracuda, la plongée en apnée et tout ça”, a déclaré Anthony. “Je lève les yeux, le courant m’emmène au milieu de l’océan, comme en face du bateau … Il y avait du vent, tout type de merde passait dans ma tête, je vais être honnête avec vous. Puis je lève les yeux vers le bateau et je vois ‘Bron sauter du bateau comme il est MacGyver. … Il a sauté du bateau dans l’eau. Il me ramenait d’un bras. »

Au-delà de la folie de cette histoire, c’est encore un autre témoignage des capacités surhumaines de James. En public, il a réussi à défier le vieillissement en jouant certains des meilleurs ballons de basket de sa carrière à 35 ans. Pendant ce temps, il a sauvé la vie de son ami du terrain.

James est vraiment une figure plus grande que nature, allant au-delà de sa stature et de ses capacités physiques. Depuis qu’il a 16 ans, il est sous les projecteurs nationaux.

Malgré cela, il a réussi non seulement à répondre à ses attentes, mais à les dépasser en devenant l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

À travers tout cela, il a été une célébrité à travers ses histoires Instagram de Taco Tuesday et ses amitiés avec des joueurs comme Paul, Anthony et Wade.